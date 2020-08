Brindisi, 53enne getta acido addosso al marito: lui è gravissimo

È successo nella giornata di ieri, lunedì 3 agosto 2020, a Brindisi. In seguito ad una furiosa lite scoppiata per ragioni non ancora note, una donna di 53 anni non è riuscita a mantenere il controllo e ha gettato acido addosso al marito. I due si trovavano all’interno di una Fiat 500, parcheggiata di fronte un negozio di casalinghi. L’uomo si è recato proprio dentro il negozio per chiedere aiuto dopo l’insano gesto della moglie, urlava dal dolore. In attesa dell’arrivo dei soccorsi la gente ha cercato di alleviare il suo bruciore gettandogli acqua sul corpo.

Sul luogo della drammatica vicenda avvenuta ieri a Brindisi si sono subito recati il 118, carabinieri e polizia. Intanto, la donna era stata già bloccata da un ispettore della Digos fuori servizio che si trovava sul posto quando ha gettato l’acido addosso al marito. La 53enne era ancora nei pressi dell’auto e non ha opposto alcuna resistenza quando è stata fermata. Il 52enne è stato invece trasportato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, ha riportato gravi ustioni sull’80 per cento del corpo. La vittima è ricoverata nel reparto Grandi ustioni, al momento la sua prognosi rimane riservata. Anche la moglie della vittima è stata portata in ospedale a causa delle ustioni riportate alle mani. La 53enne è stata accusata di lesioni gravissime.