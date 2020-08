Bollette, Italia tra le più care d’Europa: i consigli per risparmiare

Quando si parla di spese domestiche, molte famiglie sanno già che nella lista dei costi le bollette spiccano su altre voci. Sono proprio i consumi di luce elettrica e gas ad essere spesso molto ingenti, oltre che difficilmente preventivabili, considerando che spesso gli importi variano in base ai prezzi imposti dall’ARERA. Ci sono una serie di statistiche che dimostrano che la Penisola è fra le più care in Europa, ma anche dei consigli che possono consentirci di risparmiare qualcosa.

Le bollette italiane sono tra le più care in Europa

C’è uno studio di ARERA che sottolinea come siano pochi i paesi europei ad avere delle bollette così alte, se messi a confronto con l’Italia. Questo è un discorso che può essere applicato sia alla luce elettrica, sia al gas, e ci sono dei motivi che giustificano questi rincari. Per prima cosa, il peso maggiore deriva dalle imposte che vengono applicate ai costi energetici, e che finiscono inevitabilmente per far lievitare il totale in bolletta.

Se si guarda nello specifico al gas, oltre alle imposte impatta anche il costo delle importazioni, considerando che la Penisola dipende in gran parte dalla produzione estera. Non è sempre stato così: la situazione è infatti peggiorata negli ultimi 2 anni, dato che fino al 2018 i costi delle risorse energetiche erano più bassi. Si parla dunque di un’inversione di tendenza che ha spiazzato molte famiglie italiane, e che richiede un intervento, per poter contenere i costi in bolletta.

I consigli per risparmiare sulle spese in bolletta

Se da un lato gli importi in bolletta crescono, dall’altro tutti noi possiamo migliorare alcune abitudini e quindi abbassare le spese energetiche, sia sulla luce che sul gas.

Per prima cosa la domotica può darci una grande mano d’aiuto, ad esempio automatizzando la chiusura delle tapparelle, oppure spegnendo le luci in automatico quando non viene rilevata la presenza umana in quella stanza. In secondo luogo, è opportuno installare una caldaia di ultima generazione, in quanto ottimizza i consumi di gas e di conseguenza abbatte gli sprechi energetici.

Si consiglia poi di riconsiderare il proprio piano tariffario, visto che oggi il mercato libero permette di sottoscrivere alcune offerte convenienti, come viviweb luce e gas ad esempio, così da poter inizia a risparmiare sui costi.

Ci sono altri sistemi che possono permettere alle famiglie di risparmiare, fra cui l’utilizzo consapevole di dispositivi come la lavatrice, la lavastoviglie e il frigorifero, visto che spesso a causa delle poche attenzioni si sprecano molte risorse. Sarebbe anche il caso di sostituire gli elettrodomestici vecchi con quelli moderni a classe energetica alta, e di rimpiazzare le vecchie lampadine a incandescenza con quelle a LED. Infine, si raccomanda di usare i fornelli piccoli al posto di quelli grandi, e di coprire le pentole durante la cottura: due consigli utili per ridurre facilmente gli sprechi di gas in casa.