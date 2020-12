Coronavirus, approvato dall’Ema il vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech

L’Ema, Agenzia europea del farmaco, si è riunita oggi pomeriggio ad Amsterdam e ha approvato il vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. Tramite un comunicato la direttrice esecutiva Emer Cooke ha fatto sapere che ad oggi non ci sono delle indicazioni sul fatto che il vaccino non sarà efficace contro la mutazione del Coronavirus.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha detto che L’Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. A detta sua è ancora molto complessa la battaglia che ad oggi stiamo ancora combattendo contro il virus. Pensa però che avere un vaccino efficace e sicuro dà fiducia e forza in un momento così delicato. A commentare la decisione dell’Agenzia europea del farmaco anche Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione europea sul suo account Twitter ha fatto sapere che l’Ema ha emesso un positivo parere scientifico sul sul vaccino Pfizer-BioNTech e bisogna agire rapidamente adesso. A parer suo è un momento decisivo per fornire agli europei vaccini efficaci e sicuri.

Il Covid-19 ha manifestato delle mutazioni. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli pensa però cha sia altamente improbabile che il vaccino possa non essere efficace. Prima che l’Ema approvasse il vaccino, Locatelli aveva fatto sapere che in caso di approvazione il vaccino sarà spedito in tutti i Paesi e dovrebbe arrivare in Italia il 26 dicembre. Il 27 dicembre 2020 rappresenterà una simbolica giornata del vaccine day. Nei giorni successivi dovrebbe poi partire la vera campagna vaccinale nei confronti dei lavoratori, degli operatori sanitari e di coloro che stanno nelle Rsa.