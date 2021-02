Oniferi, sindaco vieta ai cittadini di ammalarsi di Covid: il motivo è assurdo

I fatti si son svolti nella giornata di ieri 1 febbraio 2021 a Oniferi. Si tratta di un piccolo paese di circa 900 abitanti in provincia di Nuoro, in Sardegna. In segno di protesta contro la mancanza di assistenza medica, la sindaca Stefania Piras ha pubblicato un’ordinanza recapitata all’Ats, all’assessorato alla Sanità, alla Regione Sardegna, al Prefetto di Nuoro e ai Carabinieri.

In modo provocatorio la Piras nell’ordinanza che ha firmato ha chiesto ai cittadini non ammalarsi. Questo è ciò che si legge: “È fatto assoluto divieto ai cittadini oniferesi di ammalarsi, di avere necessità di cure e farmaci, di contrarre il virus Covid-19.” Il motivo è assurdo, la sindaca ha fatto sapere che non è presente un medico in Paese che possa garantire l’assistenza medica ai cittadini. Il medico che si occupava dell’ambulatorio di Oniferi tramite un messaggio WhatsApp ha rinunciato all’incarico. Dopo mesi non è stato ancora assegnato un nuovo medico. Nemmeno i medici dei paesi limitrofi hanno dato la loro disponibilità perché troppo occupati.

La sindaca Stefania Piras ha firmato l’ordinanza come segno di protesta, con la speranza che la loro richiesta di avere un nuovo medico a Oniferi possa essere ascoltata. A detta sua sarebbe bello se bastasse chiedere ai cittadini non ammalarsi per evitare che ciò avvenga davvero. Spera che l’ordinanza serva a far capire la loro disperazione e che i cittadini possano presto usufruire del loro diritto all’assistenza sanitaria.