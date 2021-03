Andrew Cuomo, una terza donna accusa il governatore di molestie sessuali

Una terza donna ha accusato il governatore di New York Andrew Cuomo di avance inappropriate, avvenute a detta sua durante un ricevimento di nozze nel 2019. Si tratta di Anna Ruch, la donna in un’intervista rilasciata al New York Times ha raccontato che le mise una mano sulla parte bassa della schiena, quando gliela tolse lui considerò il gesto ‘aggressivo’.

Subito dopo il governatore di New York le mise le mani sul viso e tentò di baciarla, facendola sentire in imbarazzo, scioccata e confusa. Ad accorgersi della scena un amico della Runch che scattò una foto di quel momento che è stata pubblicata sul New York Times. Nei giorni precedenti altre due donne hanno accusato Andrew Cuomo di molestie sessuali e comportamenti inappropriati, entrambe sue ex collaboratrici. Una di loro è Charlotte Bennett, la donna ha lavorato con il governatore fino a novembre del 2020. La Bennet ha raccontato che l’uomo le fece alcune inappropriate domande in merito alla sua vita sessuale. Tra le varie cose le chiese se avesse mai avuto rapporti sessuali con uomini più grandi, le disse anche che era favorevole ad avere rapporti intimi con donne della sua età.

Anche l’ex vicesegretaria per lo sviluppo economico e consulente del governatore, Lindsey Boylan, lo ha accusato di molestie sessuali. L’ex collaboratrice di Andrew Cuomo lo ha accusato di averla baciata contro la sua volontà. La donna ha anche rivelato che tra il 2016 e il 2018 ha manifestato comportamenti inappropriati nei suoi confronti in diverse occasioni.