Coronavirus, weekend rossi in tutta Italia: le modifiche al Dpcm

Non migliora la situazione in Italia, a causa dell’emergenza Coronavirus sarà necessario adottare ulteriori misure restrittive. I contagi aumentano, anche a causa delle varianti del Covid-19, le nuove restrizioni sono previste già nel prossimo weekend. Oggi il Comitato tecnico scientifico ha dato alcuni suggerimenti al Governo. Si tratta di una nuova stretta che modificherà il nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile.

La nuova stretta prevede weekend rossi in tutta Italia, anche nelle zone gialle verranno applicate misure restrittive più severe per evitare la diffusione dei contagi. Nel fine settimana gli spostamenti saranno vietati e resteranno chiuse tutte le attività che non sono considerate essenziale. Chiusi anche i negozi, i ristoranti e i bar. Si passerà automaticamente in zona rossa se nell’arco della settimana si arriverà a 250 casi ogni 100mila abitanti. Tali restrizioni dovrebbero essere applicate per due settimane, ma potrebbero essere estese fino a Pasqua.

I contagi continuano ad essere in aumento e questo preoccupa molto, anche i decessi e le terapie intensive aumentano. L’obiettivo ad oggi è quello di potenziare la campagna vaccinale. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il via libera alla somministrazione del vaccino AstraZeneca per le persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni.