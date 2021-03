AstraZeneca, vaccino: cosa deve fare chi aveva già prenotato?

Le prenotazioni per il vaccino AstraZeneca sono state bloccate, tutti coloro che avevano già prenotato si stanno dunque chiedendo cosa devono fare. Le prenotazioni riguardano soprattutto le Forze dell’Ordine, le Forze armate e il personale della Scuola e dell’Università. Questi dovranno attendere di essere ricontattati, non dovranno quindi recarsi nei centri vaccinali nei giorni in cui avrebbero dovuto fare il vaccino.

La somministrazione del vaccino AstraZeneca è stata momentaneamente sospesa in via precauzionale. La sospensione durerà fino a giovedì 18 marzo 2021, giorno in cui l’Ema si pronuncerà dopo essersi riunita. Ad oggi rimangono confermate le prenotazioni di coloro che avevano programmato il vaccino dopo il 18 marzo. Intanto, tutte le persone prenotate saranno ricontattate nelle prossime ore dalle autorità sanitarie per riprogrammare la vaccinazione.

Per quanto riguarda invece tutti coloro che hanno già ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca, Roberto Speranza ha fatto sapere che non devono preoccuparsi perché la sospensione è solo di natura precauzionale. A detta sua i vaccini continuano ad essere la fondamentale arma per poter uscire finalmente da questi difficili mesi. Il ministro della Salute ha poi concluso dicendo: “Quando emergono fatti nuovi come ieri è giusto fermarsi per fare una verifica, questo deve aumentare fiducia dei cittadini.