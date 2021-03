Atlanta, sparatorie in tre centri massaggi: otto sono le vittime

Otto persone sono morte nella serata di ieri, 16 marzo 2021 nei pressi di Atlanta, negli Stati Unite. Le vittime, tutte donne, sono rimaste coinvolte in tre diverse sparatorie, al momento non è chiaro se queste siano collegate tra loro. Le forze dell’ordine continuano ad indagare per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti.

La prima sparatoria si è svolta a circa venti chilometri da Atlanta, nella città di Acworth, intorno alle 17. I fatti sono avvenuti all’interno di un centro massaggi. Quattro persone sono morte a causa della sparatoria. Le altre due sparatorie sono avvenute a distanza ravvicinata sempre all’interno di centri massaggi, in una periferica zona a nord-ovest di Atlanta. Questi sono situati sulla stessa strada. Altre quattro persone sono morte a causa degli spari. Nessuna ipotesi al momento è esclusa, tra queste anche quella razziale, sei delle otto persone uccise sono infatti asiatiche.

Al momento c’è un solo sospettato, Robert Aaron Long, un ragazzo bianco di 21 anni. Dopo un inseguimento in auto la polizia è riuscito a bloccarlo a 240 chilometri circa a sud di Atlanta dopo essere stato intercettato dalle telecamere di videosorveglianza. Potrebbe esserci lui dietro le sparatorie, al momento però l’ipotesi non è stata ancora confermata. I poliziotti stanno ancora indagando per fare luce sulle drammatiche vicende che hanno fatto perdere la vita a otto persone.