Trapianto di polmone da donatori vivi in Giappone: è la prima volta

Per la prima volta al mondo è stato eseguito in Giappone un trapianto di polmone da donatore vivente su paziente Covid. La funzionalità polmonare della paziente era stata compromessa dopo aver contratto il virus. La complessa operazione è avvenuta con successo, a farlo sapere è stato l’ospedale universitario di Kyoto. La notizia è stata resa nota dalla Bbc.

È durato undici ore l’intervento ed è stato eseguito da un team di 30 medici guidato dal professor Hiroshi Date. Questa è la prima volta in tutto il mondo che il tessuto polmonare è stato trapianto con ottimi risultati da pazienti in vita. A donarlo sono stati il marito e il figlio della paziente.

La paziente che ha ricevuto il trapianto di tessuto polmonare da donatori in vita è una del Kansai. Dopo essere guarita dal Covid-19 i suoi polmoni erano risultati gravemente danneggiati e non potevano essere curati in nessun modo. Il figlio della trapiantata le ha donato parte del polmone destro, parte del polmone sinistro glielo ha invece donato il marito.