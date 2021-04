Marco Eletti, lo scrittore di thriller in manette: padre ucciso e madre ferita

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato 24 aprile 2021, Marco Eletti ha raccontato di essere tornato a casa intorno alle 17 e di aver trovato il padre morto sul divano e la madre gravemente ferita in cucina. La sua versione non convince né i carabinieri né la Procura, sono infatti convinti che stia mentendo. Nella giornata di ieri il 33enne è stato portato in carcere, è accusato di omicidio e tentato omicidio.

Stando alle ipotesi il 33enne dopo aver narcotizzato i suoi genitori avrebbe ucciso il padre a martellate e ferito la madre ai polsi e alle braccia con un coltello. La donna si trova in coma farmacologico in ospedale, le sue condizioni di salute sono gravi. Il movente di Marco Eletti potrebbe essere di natura economica, sembra che tra loro ci fossero stati dei litigi per l’uso dell’appartamento vuoto dei nonni. Durante il lungo interrogatorio l’uomo ha negato ogni accusa avanzata contro di lui. Il 33enne ha la passione per la scrittura, scrive libri thriller. Gli inquirenti hanno fatto sapere che tante sono le incongruenze nel suo racconto. Hanno poi aggiunto: “È come se avesse tratteggiato la trama di uno dei suoi libri, ma ha sbagliato molte cose”.

Marco Eletti accusato per l’omicidio del padre e il tentato omicidio della madre

La trama è quella del padre che prima uccide la moglie e poi tenta il suicidio, il figlio li trova e lancia l’allarme. All’inizio è stata infatti questa la prima ipotesi degli agenti, di fronte al corpo senza vita del padre e alla madre gravemente ferita Marco Eletti è apparso sotto choc. Sul luogo della tragica vicenda sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per un principio di incendio nel garage dell’abitazione. L’ipotesi degli investigatori è cambiata dopo poco, sembra che ad appiccare l’incendio sia stato il 33enne per nascondere qualcosa. Se si riprenderà sarà la madre di Marco a spiegare come sono andate realmente le cose, intanto la scientifica indaga per cercare di chiarire come si sia svolta con esattezza la vicenda.