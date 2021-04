‘Luca’: il trailer del nuovo film Pixar ambientato nell’estate italiana

È stato finalmente reso noto il trailer del nuovo film Pixar tutto italiano Luca. Uscirà il 18 giugno, non subito al cinema ma su Disney+ per gli abbonati, e sarà ambientato in un paesino immaginario chiamato Portorosso. Il nome riporta alla bellissima Monterosso delle Cinque Terre, ed infatti a far da sfondo alle avventure dei protagonisti sono proprio i tratti caratteristici della costa ligure: dai palazzi color pastello affacciati sul mare alle barche dei pescatori.

Le parole del regista

Le note del trailer sono dell’inconfondibile canzone Il Gatto e la Volpe. Enrico Casarosa, regista di ‘Luca’, ha dichiarato di aver sempre amato questo pezzo di Edoardo Bennato: “È una canzone con cui sono cresciuto. È un brano degli anni Settanta, quindi di un periodo successivo rispetto alla fine degli anni Cinquanta, inizio anni Sessanta in cui è ambientato il film. Sono però felice di aver fatto questa eccezione perché è una canzone che mi ha sempre trasmesso il senso dello stare insieme, dell’amicizia”. Inoltre calzerebbe perfetta per i due personaggi di Luca e Alberto che, tra le similitudini con il gatto e la volpe, hanno proprio quella di cacciarsi sempre insieme nei guai.

I riferimenti all’Italia degli anni Settanta sono tanti. Nel film, oltre alla canzone di Bennato, c’è l’intramontabile Vespa, le insegne dei negozi dipinte a mano, l’atmosfera arricchita dai ragazzi che giocano a calcio scalzi nelle piazzette mentre gli anziani a carte.

Il regista ha rivelato che la storia è basata sull’esperienza delle proprie estati al mare, Casarosa è infatti nato nel 1970 a Genova: “Questa è una storia profondamente personale, non solo perché è ambientata nella riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c’è la celebrazione dell’amicizia. Le amicizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare e sono proprio quei legami ad essere al centro della nostra storia in Luca“.

La trama di ‘Luca’

La trama del film racconta di Luca Paguro, un ragazzino che arriva in Italia per trascorrere le vacanze e incontra Alberto Scorfano, un coetaneo che diventerà il suo migliore amico. Ad accomunarli è un segreto da nascondere: quando si immergono in mare si trasformano in tritoni. A rendere tutto più difficile è un mondo che sembra odiare le creature marine. Al loro gruppo si inserirà Giulia Marcovaldo, una ragazza del posto.

È una storia di crescita e di integrazione allo stesso tempo. Verranno toccate tematiche legate all’amicizia, alla capacità dell’accoglienza e della tolleranza.