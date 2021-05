Amanda Knox: come vive oggi? La donna tristemente nota per la vicenda dell’omicidio della studentessa Meredith Kercher, dopo gli anni di attesa della sentenza e il carcere, continua a rimanere coinvolta in questa dura storia. La sua scelta, infatti, è stata quella di continuare a parlare della sua vicenda giudiziaria tramite libri, podcast e trasmissioni. Aveva suscitato molta indignazione la notizia che la donna guadagnasse 9.000 euro a data per un tour in diversi college, in cui parlava, appunto, del delitto Kercher.

Amanda Knox e Meredith Kercher: i fatti

Merdith Kercher era una studentessa inglese che si trovava in Italia, precisamente a Perugia, per il progetto Erasmus. Aveva 22 anni quando venne ritrovata senza vita, con un profondo taglio sulla gola, nell’appartamento che condivideva con altre tre ragazze, tra cui Amanda Knox. Tra le due non c’era un rapporto di amicizia, ma di semplice convivenza: erano due ragazze molto diverse, Amanda eccentrica ed esuberante, Meredith più tranquilla e metodica.

La notte di Halloween del 2007, Meredith, rientrata dopo una serata a casa di un’amica, morì in una pozza di sangue. Il giorno dopo Amanda Knox venne interrogata insieme a Raffaele Sollecito, studente barese con il quale aveva una relazione da poco tempo. I due si presentarono all’interrogatorio senza un avvocato e privi di un alibi forte: sostenevano di aver passato la serata a casa di lui, guardando un film. Amanda Knox indicò come possibile autore del delitto Patrick Lumumba, titolare del locale in cui lavorava, che si rivelò, però, estraneo ai fatti. Amanda, per questa calunnia, subì una condanna a 3 anni di carcere.

Tre anni dopo l’omicidio, le indagini giunsero a una svolta: Rudy Guede, un ivoriano di 21 anni, venne accusato dell’omicidio. A incastrarlo furono un’impronta della mano sul cuscino di Meredith e il suo DNA rinvenuto nel tampone vaginale della ragazza. Pochi giorni dopo questa scoperta, Amanda Knox e Raffaele Sollecito vennero condannati rispettivamente a 25 e 26 anni di carcere. Nel frattempo iniziò il processo a Rudy Guede.

Nel 2011 la condanna venne annullata, la Corte assolse i due fidanzati per “non avere commesso il fatto“. La Cassazione, due anni dopo, annullò a sua volta la sentenza e iniziò un nuovo processo. Nel 2015 si concluse definitivamente la vicenda giudiziaria: Amanda Knox e Raffaele erano innocenti. Unico colpevole dell’omicidio, dunque, Rudy Guede.

Amanda oggi

Amanda Knox oggi lavora come giornalista e, insieme al marito Christopher Robinson, conduce il Podcast Labyrinths, nel quale racconta esperienze di vita estreme, proprio come la sua. Nel frattempo continua a battersi per urlare al mondo la sua innocenza, che gli italiani non hanno mai realmente accettato. Alcune sue uscite continuano a sollevare l’opinione pubblica. Qualche mese fa, per esempio, commentò le elezioni americane con questo Tweet.

“Qualsiasi cosa succeda, i prossimi quattro anni non possono essere peggiori di quelli che ho trascorso in Italia”

Diversi giornalisti italiani si sono scagliati contro di lei proprio per questo atteggiamento apparentemente poco rispettoso. L’omicidio di Meredith Kercher rappresenta una delle vicende giudiziarie più vicine al cuore degli italiani.

