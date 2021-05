Contromano travolgono scooter poi si danno alla fuga: grave lo scooterista

È successo nella serata di ieri, 26 maggio 2021 nella periferia di Roma in via Prenestina, tre uomini viaggiavano contromano a bordo di un auto nella rampa del Grande Raccordo Anulare quando hanno travolto un uomo alla guida di uno scooter. In seguito all’incidente gli uomini a bordo dell’auto, che è risultata essere rubata, si sono subito dati alla fuga.

L’uomo che viaggiava a bordo dello scooter, un 46enne, ha riportato gravi ferite a causa dell’incidente avvenuto nella periferia di Roma poco dopo le 21 di ieri sera. Gli uomini che lo hanno investito hanno abbandonato l’auto sul luogo dell’accaduto e sono scappati a piedi, senza allarmare i soccorsi per lo scooterista. Prima di darsi alla fuga non si sono nemmeno accertati delle condizioni di salute dell’uomo.

Viaggiano contromano e travolgono un uomo su uno scooter, è caccia ai tre uomini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso. Il 46enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale. La vittima è arrivata in gravi condizioni all’ospedale San Camillo. Sono stati effettuati sul posto i rilievi scientifici. La polizia continua ad indagare per rintracciare i tre uomini che hanno travolto l’uomo a bordo dello scooter per poi darsi alla fuga facendo perdere le loro tracce. Al momento risultano essere ancora irreperibili.

LEGGI ANCHE -> Tragedia funivia Stresa, il freno d’emergenza era stato bloccato per ragioni economiche: la confessione di uno dei fermati