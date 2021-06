Kashe Quest, la bambina prodigio di due anni ammessa al club dei geni

Una bimba statunitense di due anni è stata ammessa al Mensa International, il club esclusivo che riunisce le persone con i quozienti intellettivi più alti al mondo.

Si chiama Kashe Quest, viene da Los Angeles, e il risultato del test di selezione del Mensa ha fissato il suo quoziente intellettivo a 146, un numero che supera la media di quello dei cittadini americani, che si attesta tra 98 e 100.

“Ci ha sempre mostrato, più di ogni altra cosa, la propensione a esplorare l’ambiente circostante e a porre la domanda perché“, ha detto alla Cnn il padre Devon.

“Se non sa qualcosa, vuole sapere cos’è e come funziona, e una volta che l’ha imparata, la applica”.

Kashe Quest: un piccolo genio

La piccola è in grado di distinguere tutti i 50 Stati in base alla loro forma o di collocarli sulla mappa, recitare l’alfabeto e riconoscere i simboli della tavola periodica.

Sa contare fino a 100, parlare un po’ la lingua dei segni e avrebbe anche iniziato a studiare lo spagnolo.

“Nel fine settimana si sveglia e dice di voler fare gli elementi o giocare con gli Stati”, ha dichiarato il padre a Abc.

La madre della bambina prodigio, Sukhjit Athwal, ha reso noto su Instagram l’incredibile successo di sua figlia. “Tutte le migliori storie hanno una cosa in comune: devi andare contro ogni previsione per arrivarci. Kashe è attualmente il membro più giovane degli Stati Uniti al Mensa. Il mondo è tuo!”, ha scritto.

Il pediatra si è accorto del suo dono

Ad accorgersi delle straordinarie doti della bimba è stato il suo pediatra, che si rese conto di come distinguesse e definisse con precisione forme e colori.

Il medico ha consigliato alla madre di vedere uno psicologo, che ha gestito la pratica per fare il test di selezione.

Nel frattempo la donna, durante la pandemia, ha creato una scuola “in casa” per permettere alla figlia di continuare a fare progressi nell’apprendimento.

I genitori non vogliono che Kashe subisca pressioni e desiderano che la figlia continui a giocare con i coetanei.

“Vogliamo difendere la sua infanzia il più a lungo possibile”, hanno detto.

“Il test di selezione per entrare nel club – si legge sul sito del Mensa – valuta il pensiero logico, la capacità di mettere in correlazione informazioni diverse, di trovare sintesi o risolvere problemi degli aspiranti membri, ed è sviluppato in modo da valutare agilità mentale della persone”.

L’associazione, fondata ad Oxford nel 1946, conta più di 100mila membri in tutto il mondo.