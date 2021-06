Droga e violenta la nipote della compagna: condannata anche la zia

La terribile vicenda si è svolta a Milano, per più di quattro volte ha drogato una bimba di soli quattro anni, la nipote della compagna, per poter abusare sessualmente di lei. Ma non si è limitato solo a questo, ha anche girato dei video con una telecamera per poterli poi pubblicare su una criptata piattaforma di pedofili. L’uomo ha fatto anche un tutorial per spiegare i modi migliori per abusare di bambini così piccoli.

I genitori della piccola nei fine settimana l’avevano affidata alla zia e al suo compagno. Di certo non potevano immaginare cosa accadesse tra le mura del loro appartamento. In seguito alle dovute indagini l’uomo è stato accusato di violenza sessuale, produzione di materiale pedopornografico e possesso di oltre 10.000 di queste immagini. È stato condannato a 12 anni e 8 mesi di carcere con rito abbreviato. Anche la zia della giovanissima vittima è stata condannata. La donna è stata infatti accusata di non aver impedito al suo compagno di drogare la bimba e abusare sessualmente di lei.

L’uomo, un meccanico comasco, per stordire la piccola aveva acquistato su internet un farmaco narcotizzante per poterla poi sottoporre a rapporti intimi molto pesanti che pubblicava sul dark web. Diverse sono state le versioni fornite dall’uomo per cercare di giustificare il suo assurdo e terribile comportamento. Ha cercato anche di far credere di averlo fatto per ideare un modo per far soffrire meno i bambini quando vengono violentati. La zia della bimba di quattro anni era in casa quando l’uomo abusava della nipote, lei ha però sempre sostenuto che non sapeva nulla. A detta sua non si accorgeva di ciò che accadeva per via del suo sonno profondo.

