Morte di Elena Livigni Gimenez: il mistero sugli ultimi istanti di vita a Ibiza

Un mistero sempre più irrisolto quello che ruota attorno alla morte di Elena Livigni Gimenez. La ragazza, con passaporto italiano e spagnolo, è stata ritrovata senza vita insieme al fidanzato Kamil, 26 anni, in un hotel di Ibiza. Resta ancora da capire cosa sia realmente successo negli ultimi istanti di vita della giovane.

Morte di Elena Livigni Gimenez: i messaggi inviati dalla ragazza

Come riporta Il Corriere della Sera, le indagini da parte del Cuerpo Nacional de Policia proseguono e nessuna ipotesi è stata scartata dagli inquirenti. Secondo un’intervista rilasciata dalla madre della giovane, la docente universitaria Maria del Carmen Gimenez, Elena potrebbe essere accidentalmente caduta dal balcone del suo hotel. Nessun omicidio-suicidio, ma un incidente che avrebbe portato anche il fidanzato Kamil a gettarsi nel vuoto da una simile altezza. La ragazza, infatti, aveva messaggiato proprio con i genitori e un’amica nella giornata della tragedia, raccontando il suo arrivo nell’isola spagnola. Sembra proprio che si stesse divertendo così come riportato da alcuni testi inviati alle 3 di notte prima della sua morte. Elena Livigni Gimenez si trovava su quel balcone a sorseggiare del vino, ma cosa l’abbia spinta a sporgersi così troppo non è ancora dato saperlo.

Elena e Kamil, una coppia felice

I due, come raccontato proprio dalla madre, si erano conosciuti a Barcellona ed entrambi studiavano all’università. Ibiza era stata scelta dalla coppia per trascorrere alcuni giorni di relax prima del ritorno a Milano della ragazza. Infatti, dopo un periodo lontano da casa, Elena Livigni Gimenez sarebbe rientrata dai genitori e dal fratello di 17 anni, nella sua città natale, per trascorrere del tempo a casa e rivedere anche i suoi affetti più cari. Forse era anche l’occasione giusta per presentare il suo Kamil, con cui faceva coppia fissa da febbraio. I due, così come mostrato dai messaggi e dai profili social, sembravano apparentemente felici e, anche per questo motivo, si cerca di escludere la pista dell’omicidio-suicidio. Intanto le indagini continuano per cercare di far luce su un caso ancora irrisolto.