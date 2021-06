Spazio, Cina: partiti i 3 astronauti per il modulo Tiahne

Alle 3:22 di questa mattina gli astronauti cinesi Nie Haisheng, Liu Boming e Tang Hongbo sono partiti a bordo della capsula spaziale Shenzhou-12 dal Centro spaziale di Jiuquan, nel deserto dei Gobi.

La navicella è stata lanciata con un razzo Lunga Marcia 2F e nelle prossime ore dovrebbe agganciarsi al modulo centrale della stazione spaziale, Tianhe.

È la prima missione cinese con equipaggio dal 2016. Gli astronauti si tratterranno nello spazio per tre mesi, faranno due attività extraveicolari (“passeggiate spaziali”) e condurranno diversi esperimenti.

Dopo questa missione, saranno inviati alla stazione spaziale altri tre veicoli, con l’obiettivo di completarne la costruzione entro la fine del 2022.

Spazio: le parole dei progettisti del programma

Huang Weifen, uno dei progettisti del programma spaziale con equipaggio, ha raccontato che durante la missione l’equipaggio utilizzerà nuove tute per la passeggiata nello spazio e un nuovo veicolo spaziale.

“La possibilità di vari problemi è piuttosto alta. Quindi per gli astronauti, anche le capacità decisionali di emergenza e di risoluzione dei problemi sono requisiti molto elevati”, ha affermato Huang.

Il programma spaziale cinese si è ampliato rapidamente nell’ultimo decennio.

Negli ultimi sette mesi, gli scienziati del paese hanno fatto atterrare con successo rover esplorativi sulla luna a dicembre e su Marte a maggio.

Nel mese di aprile ha avuto successo il primo modulo della stazione spaziale, che dovrà essere assemblata da diversi moduli lanciati in momenti diversi.

Se completata con successo, la stazione dovrebbe funzionare per 10 anni.

Grande festa in Cina

Una grande festa ha accompagnato il lancio dei tre astronauti che, con indosso le tute spaziali, si sono presentati davanti alla folla di sostenitori, tra cui i familiari e personale addetto.

I tre astronauti, sottoposti a più di 6.000 ore di addestramento, testeranno tutti i sistemi di bordo e completeranno alcuni lavori all’esterno della stazione per i quali sono già previste due uscite.

