Benno Neumair, la valutazione dei periti: “Non è socialmente pericoloso”

Lo scorso 4 gennaio 2021 Benno Neumair ha strangolato i suoi genitori, Laura Perselli e Peter Neumair. In seguito al duplice omicidio aveva cercato di insabbiare ciò che era successo tra le mura domestiche gettando i loro corpi nell’Adige. Poche settimane dopo fu accusato di aver ucciso i suoi genitori, lui all’inizio provò a respingere ogni accusa. Quando il corpo della madre fu ritrovato confessò di essere stato lui ad ucciderli.

Il 30enne durante la confessione raccontò di aver ucciso il padre dopo un litigio scoppiato per questioni economiche. A detta sua voleva mettere fine alla discussione ma il padre continuava ad attaccarlo, per farlo stare zitto gli ha stretto una corda intorno al collo e lo ha strangolato. Quando in casa è arrivata anche la madre in preda al panico ha ucciso anche lei, l’ha strangolata con la stessa corda. Benno Neumair è stato arrestato con le accuse di duplice omicidio e occultamento dei cadaveri dei suoi genitori. I suoi avvocati avevano tentato di fare ricorso ma è stato dichiarato inammissibile.

Benno Neumair, resa nota la valutazione psichiatrica: per i periti non è socialmente pericoloso

Il gip di Bolzano ha nominato tre periti, uno psichiatra e due psicologi per la valutazione psichiatrica di Benno Neumair. Durante l’udienza questi hanno esposto la loro conclusione, questo è ciò che hanno detto in Tribunale: “Benno Neumair non è socialmente pericoloso“. A detta loro quando ha ucciso il padre le sue capacità di volere erano ridotte poiché il litigio con il 63enne avrebbe innescato il suo disturbo di personalità, di tipo sia narcisistico e antisociale.

Per l’omicidio del padre, dunque, va considerato il seminfermo di mente. In merito all’omicidio della madre, invece, secondo i periti il 30enne pienamente capace di intendere e di volere. A detta loro ha ucciso anche lei per far credere che entrambi fossero spariti, voleva allontanare ogni tipo di sospetto da lui.