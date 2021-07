FvgTech di Gabriele Gobbo festeggia cento puntate

Mercoledì 28 luglio 2021 (dalle ore 18) FvgTech festeggia la sua centesima puntata. La trasmissione televisiva ideata e condotta da Gabriele Gobbo avrà come ospite speciale Marco Sissa aka LA Vision, autentico hitmaker, che a fianco e dietro le quinte ha lavorato ai brani di Rovazzi, Benji & Fede, Roshelle di X Factor, Gigi D’Agostino e tanti altri. 100 puntate rappresentano un traguardo molto importante, così come è importante l’ospite scelto dal conduttore per parlare di come il digitale abbia cambiato la produzione e il mercato discografico.

Nata nel 2018, FvgTech (Future Value Growth Tech) è la prima trasmissione settimanale in syndacation che si occupa di tecnologia a 360° gradi toccando argomenti come social media, internet, robotica, intelligenza artificiale, digital marketing e futuro: disponibile sul digitale terrestre in diversi regioni, FvgTech esce dai confini televisivi grazie ad internet. È infatti fruibile su ogni device grazie a social media, podcast e web che garantiscono una presenza globale, con disponibilità sempre gratuita e con l’intero catalogo delle puntate reperibile su ogni digital media. Gabriele Gobbo, da consulente e docente in digital marketing e divulgatore della cultura digitale quale è, ha voluto così costituire un progetto che potesse arrivare a tutti senza limiti di dispositivo o di conoscenze tecniche.

La 100esima puntata di FgvTech sarà distribuita in tv a partire dalle 18 di mercoledì 28 luglio 2021; in contemporanea sarà disponibile su tutti i social media, YouTube, Spotify e decine di altre piattaforme. L’hub attraverso il quale scoprire tutto il progetto, guardare le puntate e collegarsi a tutti i social media del programma tv è il sito web www.fvgtech.it – sempre aggiornato – dal quale è possibile anche scaricare gratuitamente il magazine che contiene articoli dei più famosi esperti di digital e tecnologia italiani.

Tra i prossimi ospiti del programma TV: Andrea Medri, fondatore di Radio House, emittente che trasmette musica elettronica di qualità 24 ore al giorno, sette giorni su sette (mercoledì 18 agosto) e Heleni DJ, dj, speaker, artista e imprenditrice con la sua Vanguard Agency. Sono inoltre in fase di costruzione la WebTV con streaming continuo lineare e la piattaforma in stile Netflix per la consultazione di tutti le produzioni di FvgTech fra cui le puntate TV, gli episodi radio e le registrazioni delle Facebook Live, con oltre 150 contenuti.

