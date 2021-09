Daniel Bongiovanni non riesce ancora ad accettare la morte della fidanzata, Chiara Ugolini, la 27enne uccisa dal vicino di casa domenica scorsa. Nella giornata di ieri è apparso un lungo post sui social, un’ultima lettera d’amore per quella ragazza che aveva scelto come compagna di vita.

Morte Chiara Ugolini: il ricordo della famiglia

Erano una coppia innamorata, con tanti progetti in mente e un desiderio che stavano cercando di realizzare: festeggiare il loro matrimonio alle Maldive. Ma il raptus di follia del loro vicino di casa, Emanuele Impellizzeri, ha distrutto i loro sogni, portandosi via Chiara a soli 27 anni. La giovane, che si era laureata lo scorso anno in Scienze Politiche all’Università di Padova, si era da poco trasferita in quell’appartamento a Calmasino. Lì aveva scelto di iniziare la sua convivenza con il fidanzato 29enne, in attesa di costruire una casa tutta loro. Ben voluta da tutti coloro che la conoscevano, anche dai genitori di Daniel, che la consideravano come una figlia, tanto che la mamma del giovane la chiamava “la mia bambina“. Adesso, però, Chiara non c’è più e il fidanzato, devastato da quanto accaduto, si è chiuso nel suo silenzio.

Il post sui social del fidanzato

“Tu sei e resterai per sempre la mia metà, la parte che mi completa, la mia ragione di vita“: esordisce così il post apparso ieri sui profili social del 29enne. “Abbiamo passato mille avventure, ma era solo l’inizio, avevamo migliaia di progetti insieme rimasti in sospeso. Ma non ti preoccupare amore mio, ti porterò per sempre con me, dentro al mio cuore. Gireremo tutto il mondo insieme e so che tu sarai sempre al mio fianco per tutta la vita. Ti amo Chiara, ti amerò per sempre e questo non cambierà mai e tu lo sai“. Un’ultima dichiarazione d’amore quella scritta dal fidanzato, un ultimo saluto straziante per quella ragazza portata via dalla sua vita nel pieno della sua esistenza.