Malato di leucemia sposa la fidanzata del liceo: la triste storia di Sergio

La scelta è arrivata dopo l’ultima diagnosi dei medici che gli hanno dato pochi giorni di vita: così Sergio, 20 anni, sposa la sua fidanzata del liceo conosciuta quando ne aveva 15. La triste storia di questo ragazzo, malato di leucemia, arriva direttamente dagli Stati Uniti.

Sposa la fidanzata del liceo dopo la diagnosi dei medici

Sergio Soto e Isabella Cristobal hanno iniziato a frequentarsi durante gli anni del liceo. Qualche giorno dopo, il ragazzo ha scoperto di essere malato di leucemia e già allora i medici gli avevano dato poche prospettive di vita. Dopo le prime cure, la situazione non è migliorata e così la coppia, qualche settimana fa, ha deciso di prendere una decisione importante. “Non importa cosa succede con il mio trattamento, o qualsiasi cosa accada, so che lei sarà sempre lì, a prendersi cura di me, è la persona giusta“: queste le prime parole del 20enne, che spiega il perché di questo matrimonio. I due, infatti, sono convolati a nozze a San Francisco, in California. La cerimonia è stata organizzata in poco tempo, non appena hanno ricevuto la brutta notizia da parte dei medici.

Le parole di Sergio dopo il matrimonio

“Non so quanto tempo mi rimane, ma ormai non ci pensiamo più… ogni giorno in più è una gioia e viviamo un giorno alla volta“, ha proseguito Sergio, raccontando la sua storia. Nel momento in cui gli è stato detto che la sua aspettativa di vita si riduceva a qualche settimana, il giovane non ci ha pensato due volte e ha voluto sposare la sua Isabella. Adesso, dopo la cerimonia, il 20enne trascorrerà i suoi giorni in una struttura per malati terminali in cura. Ma la cosa certa è che avrà il suo fianco colei che, oggi, è diventata sua moglie. “Siate sempre positivi e forti e vivete la vita un giorno alla volta“: questo il consiglio che il ragazzo ha voluto dare a tutti quelli che si trovano nella sua stessa situazione.

