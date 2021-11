Mirko Galanti, un giovane ragazzo di 21 anni, all’uscita della gay street ha ricevuto minacce e insulti omofobi da parte di quattro ragazzi. I fatti si sono svolti lo scorso sabato, 13 novembre 2021 intorno alle 5.30 del mattino. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it il ragazzo ha raccontato che due dei quattro ragazzi hanno uscito un coltello mentre gli urlavano contro gravi minacce e insulti come: “Ti tagliamo la gola, fr*** di mer**.”

L’attacco subito nei giorni scorsi ha spaventato non poco il 21enne, visibilmente provato da ciò che gli è successo ha fatto sapere di essersi sentito in pericolo in quel momento perché lui era da solo mentre loro erano in quattro, inoltre erano anche armati. Quando lo minacciavano e insultavano ha seriamente avuto paura di morire, ha poi aggiunto che l’unica cosa che in quel momento ha potuto fare è stata abbassare la testa e camminare dalla parte di strada che era più illuminata. Dopo aver raggiunto la metropolitana ha comprato un biglietto e ha aspettato il treno. Continuava ad avere paura di essere stato seguito dai suoi aggressori, per questo ha aspettato fino alla fine prima di recarsi sulla banchina in direzione Rebibbia.

Mirko Galanti ci ha tenuto a far sapere che questa non l’unica aggressione che ha subito. Altre persone che conosce hanno dovuto fare i conti con attacchi omofobi, una sua amica è rimasta anche ferita durante un’aggressione. Il 21enne ha spiegato di aver raccontato ciò che gli è successo con lo scopo di lanciare un messaggio. Queste le sue parole: “La politica ci deve ascoltare. Per essere gay rischiamo costantemente la vita e viviamo nel terrore. Anche noi omosessuali abbiamo il diritto di essere protetti”.

