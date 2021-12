Bari, sesso con minori in un B&B: arrestata maestra 45enne

Un’agghiacciante storia di abuso di minori. L’accusa è pesantissima: corruzione di minore e pedopornografia minorile. Colpevole una maestra elementare di Bari 45enne, attualmente agli arresti domiciliari. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, la donna adescava ragazzini online con lo pseudonimo di “Zia Martina” per poi consumare rapporti sessuali in un B&B. Sarebbero due le presunte violenze avvenute: nel primo caso nei confronti di un minore di 18 anni, nel secondo addirittura di un minore di 14 anni. Gli avvenimenti risalirebbero alla scorsa estate. L’accusa è aggravata dalla produzione di materiale pedopornografico: la donna, infatti, si sarebbe fatta riprendere durante l’atto sessuale con le due vittime. Il 14enne, inoltre, sarebbe stato presente ad una videochiamata con altri utenti, forse minori.

A lanciare l’allarme ed avvertire la polizia sono stati i genitori delle due vittime, preoccupati per il tempo sempre crescente che i figli passavano online, guardando strane dirette social. I militari, dopo i primi accertamenti, hanno cercato di ricostruire l’accaduto attraverso le analisi dei filmati e le dichiarazioni di alcuni testimoni. La rete, però, potrebbe essere molto più ampia, quindi si indaga alla ricerca di potenziali altre vittime. La maestra è stata fermata presso un piccolo paesino del Nord Italia, dove lavorava, e resterà agli arresti domiciliari in attesa che la sua eventuale colpevolezza sia accertata nel processo di rito. Come si legge infatti da quanto riportato dai carabinieri: “l’insegnante, la cui colpevolezza in ordine ai reati contestati dovrà essere accertata nel corso del processo di rito, a seguito della notifica della misura cautelare, è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso il comune di domicilio”.

