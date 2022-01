Covid – verso l’obbligo vaccinale per over 60 e lavoratori?

Da decidere quali categorie di lavoratori saranno soggette all’obbligo vaccinale

Un nuovo pacchetto di misure anti-Covid potrebbe essere varato in queste ore, non appena si sarà raggiunto un accordo fra i vari partiti e i presidenti di Regione. Al vaglio la possibilità di estendere l’obbligo di Green Pass Rafforzato – e quindi, di fatto, rendere obbligatoria la vaccinazione – a tutti gli over 60 e ad alcune categorie di lavoratori pubblici e privati. Gli altri provvedimenti riguarderebbero invece la possibilità di terza dose anche per i ragazzi sopra i 12 anni – la campagna dovrebbe partire dal 10 gennaio – e l’ampliamento delle regole per lo smart working. A chiedere misure maggiormente restrittive sono proprio le Regioni, attraverso un documento inviato ieri a Palazzo Chigi. Si teme, infatti, un nuovo collasso degli ospedali e delle terapie intensive. L’unico modo per arginare la diffusione del virus pare quindi essere l’aumento delle misure restrittive per le categorie ritenute maggiormente a rischio.

Nel report redatto dalle Regioni, infatti, il focus rimane il contenimento delle ospedalizzazioni: “Le Regioni e le Province autonome ritengono che l’attuale andamento epidemico necessiti di una profonda rivalutazione complessiva di tutti gli aspetti di gestione della pandemia, rivalutazione che deve partire da un preciso punto della situazione, anche in termini di proiezioni e simulazioni degli scenari di breve, medio e lungo termine. A tale scopo sarà necessaria una approfondita valutazione di livello scientifico del Comitato Tecnico Scientificoe dell’Istituto Superiore di Sanità, manifestando sin d’ora la disponibilità delle Regioni a collaborare. Le caratteristiche dell’attuale contingenza interessano moltissimi aspetti e sono inedite rispetto ad altre fasi della pandemia e necessitano, pertanto, di un approccio nuovo che miri a contenere le ospedalizzazioni, non limitando gli interventi alle sole misure di contenimento del contagio”.

Accontonato – per il momento – l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini, si ragiona quindi in termini di categorie. L’accordo più complesso riguarderà le fasce di popolazione che dovranno essere soggette all’obbligo.

