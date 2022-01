TikToker no-vax si paragona alle vittime dell’Olocausto: un sopravvissuto le risponde

La lotta contro il Covid continua senza sosta. Ed anche quella dei no-vax contro l’unico rimedio attualmente efficace. L’ultima ad aggiungersi alle polemiche – spesso sterili – di quanti non vogliono vaccinarsi è stata una ragazza – Carollynn Xavier – la quale, in un video diffuso sul social TikTok, si è paragonata ai deportati nei campi di concentramento. La giovane ha girato il video con i capelli completamente rasati, paragonando la sua situazione personale a quelle delle milioni di vittime dell’Olocausto ed affermando di essere entusiasta per il suo nuovo look, da lei definito “primo giorno nel campo dei non vaccinati”. La TikToker è famosa per i suoi contenuti comici ma con l’ultimo video ha decisamente esagerato, tanto da dover rendere privato il proprio profilo per i troppi commenti ricevuti. Fra i molti che hanno sentito il bisogno di commentare questa trovata di cattivo gusto c’è anche Gidon Lev, un uomo di 86 anni sopravvissuto ai campi di concentramento. Lev era stato deportato quando aveva solamente 6 anni.

Rispondendo direttamente alle parole della ragazza, Gidedon ha quindi così commentato l’accaduto: “Vergognati, stai cercando di passare per una sopravvissuta dell’olocausto solo perché non vuoi farti vaccinare? Io in un campo di concentramento ci sono rimasto 4 anni”. E poi, mostrando la stella di stoffa che in queli anni lo identificava come ebreo, “Vuoi che ti aiuti? Abbi la giornata che ti meriti”. La risposta ha ottenuto visualizzazioni persino maggiori del video originale, ben 4,6 milioni, mentre la clip di Xavie non è più disponibile, nascosta nella modalità privata del profilo. La ragazza, però, ha cercato – suppur a suo modo, di scusarsi, riconoscendo la pesantezza delle sue parole: “Probabilmente è la battuta più cinica che abbia pubblicato da un po’ di tempo a questa parte, dovrò dire addio a qualche follower”.

Di seguito il video di risposta, montato insieme all’originale.

Fonte: Fanpage.it