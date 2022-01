Covid: multe e scadenze da rispettare per l’obbligo vaccinale

L‘obbligo vaccinale per gli over 50 è ufficialmente entrato in vigore. Con il provvedimento approvato dal governo Draghi mercoledì 5 gennaio, infatti, per tutti coloro che non risulteranno vaccinati entro il 1° febbraio scatterà una multa di 100€ una tantum. La sanzione verrà inviata direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad incrociare i dati della popolazione residente in Italia con quelli delle anagrafi vaccinali regionali o provinciali al fine di inviduare gli over 50 non ancora immunizzati. La data del 1° febbraio è stata scelta per permettere agli over 50 di vaccinarsi, in quanto la certificazione è valida dopo 14 giorni dalla prima dose. Per chi invece è guarito dal Covid la vaccinazione diventerà obbligatoria allo scadere del Green Pass ottenuto per l’avvenuta guarigione – valido sei mesi.

L’obbligo, però, scatterà invece già dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale e sarà valido fino al 15 giugno 2022. Per risultare idonei all’esenzione del vaccino dovranno sussistere valide motivazioni cliniche, accertate dal proprio medico di base e successivamente dall’azienda sanitaria territorialmente competente. Sarà poi il medico di medicina generale a rilasciare il certificato di esenzione, nel rispetto delle circolari redatte dal Ministero.

Situazione ben diversa, invece, per i lavoratori pubblici, privati e per i liberi professionisti over 50, i quali dal 15 febbraio saranno soggetti all’obbligo vaccinale per poter accedere al proprio luogo di lavoro. Chi non sarà in possesso del Green Pass Rafforzato sarà infatti soggetto a sanzioni che vanno dai 600 ai 1500€. Oltre alla salatissima multa, il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato, perdendo così il diritto a stipendio e contribuiti fino a quando non provvederà a vaccinarsi. Con l’ultimo decreto approvato, inoltre, scatta l’obbligo vaccinale – a prescindere dall’età – per tutto il personale universitario, che viene definitivamente equiparato a quello della scuola, della sanità e delle forze dell’ordine.

