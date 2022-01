Omicron – picco in alcuni Paesi ma OMS avverte: “La fine è lontana”

La variante Omicron ha fatto registrare un notevole aumento dei contagi da Covid in tutta Erupa e in molti Paesi si è già raggiunto il picco. L’Organizzazione Mondiale della Sanità avverte però della necessità di mantenere ancora alta la guardia: “nessun Paese è ancora fuori pericolo. Non è il momento di desistere e sventolare bandiera bianca”. Il direttore generale dell’OMS – Tedros Adhanom Ghebreyesus – ha poi aggiunto che la pandemia “non è in alcun modo vicina alla fine e che potrebbero ben presto sorgere altre varianti”.

Ghebreyesus ha poi chiarito la situazione attuale in un incontro con la stampa: “Omicron continua ad imperversare nel mondo, la settimana scorsa si sono registrati 18 milioni di casi. Il numero dei decessi rimane per il momento stabile, ma siamo preoccupati per l’impatto che Omicron sta avendo sul personale medico già esausto e sui sistemi sanitari stracarichi. In alcuni Paesi è stato raggiunto il picco, cosa che dà speranza sul fatto che il peggio di quest’ultima ondata sia passato, ma nessun Paese è fuori pericolo. Rimango particolarmente preoccupato per il fatto che molti Paesi hanno tassi di vaccinazione bassa, con le persone che sono molto più a rischio di malattia grave”.

Nel corso del suo intervento ha poi ribadito la necessità di non sottovalutare la variante Omicron: “Non confondiamoci: Omicron sta provocando ricoveri e decessi e anche casi meno gravi stanno intasando i sistemi sanitari. Omicron può essere nella media meno grave, ma la narrativa che sia una malattia più lieve è fuorviante, danneggia la risposta generale e costa più vite. Il virus sta circolando troppo intensamente. Le prossime settimane saranno veramente cruciali per addetti e sistemi sanitari. Io chiedo a tutti di fare del loro meglio per ridurre il rischio di infezione in modo che possiate aiutare ad alleggerire la pressione sui sistemi”. Allo stesso tempo ha insistito sull‘importanza di allargare la campagna vaccinale su scala globale: “Di fronte ad Omicron, è sempre più importante vaccinare i non vaccinati. I vaccini possono essere meno efficaci nel prevenire infezione e trasmissioni di Omicron rispetto alle altre varianti, ma sono ancora eccezionalmente buoni per evitare malattia grave e morte”.

Secondo l’OMS, dunque, la speranza risiede nei vaccini.

