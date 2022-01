Covid – Variante Omicron: Come scroprire di essere stati contagiati?

Il pericolo più grande legato al Covid-19 pare essere, attualmente, la variante Omicron. Più contagiosa e in grado di diffondersi più rapidamente, questa nuova versione del virus ha contagiato milioni di italiani – sopratutto tra i vaccinati – e sta letteralmente paralizzando il Paese. Gran parte della popolazione, infatti, è costretta alla quarantena per aver contratto il virus o per esser stata in contatto con un positivo. I sintomi, però, sono molto più lievi rispetto alle altre varianti. Sulla pericolosità di Omicron si è infatti espresso Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche, il quale ha rilasciato una sua dichiarazione a Il Corriere della Sera:

“Uno studio dell’Università di Hong Kong mostra che, nonostante Omicron si moltiplichi molto più rapidamente nei bronchi rispetto a Delta, questo non succede nei polmoni che di solito sono risparmiati. Gli scienziati hanno svolto i test su colture cellulari dell’apparato respiratorio umano. È una prima conferma scientifica a quanto osservato in Sudafrica, dove la variante è stata individuata la prima volta e ha cominciato a diffondersi. I sintomi descritti appaiono lievi: mal di gola, congestione nasale, tosse secca e dolori muscolari. Cosa fare? Subito un tampone e isolarsi oltre che contattare il proprio medico. La perdita di gusto e olfatto è meno frequente. Altri due studi preliminari, condotti in Scozia e Inghilterra, mostrano che la nuova variante è associata a una minor ospedalizzazione dei pazienti (- 40-60%).”

Remuzzi – oltre a tranquillizzare sulla gravità della malattia dovuta ad Omicron – ha fornito importanti indicazioni su come accorgersi di essere stati contagiati. Oltre ai sintomi – che stando a questa dichiarazione sono parzialmente differenti da quelli delle altre varianti Covid – cambiano anche i termini di incubazione: si passa da 4\6 giorni della Delta ai 3 dell’Omicron. Non mancano, però, casi di aggravamento anche nel caso di contagio da questa variante.

