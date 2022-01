Il Covid continua inarrestabile la sua corsa. A preoccupare maggiormente, attualmente, sono le nuove varianti del virus. La Omicron, ad esempio, è molto più contagiosa e si diffonde molto più velocemente delle precedenti. In questi giorni, inoltre, una nuova minaccia ha iniziato a circolare nel Sud della Francia, dove dodici persone sono state contagiate da una variante atipica del Covid-19. Identificata immediatamente dagli scienziati locali, è già stata definita come una nuova variante. Attualmente il nuovo virus è stato individuato in 67 pazienti ospedalizzati causa Covid. Il paziente zero era appena tornato da un viaggio in Camerun. Il paese africano, quindi, potrebbe essere il luogo d’origine di questa variante, che si tema possa essere ancora più forte delle precedenti.

La variante – che potrebbe avere ben 46 mutazioni – è stata isolata da un gruppo di esperti appartenenti ad un gruppo di ricerca finanziato dal governo francese. La sua presenza è stata rilevata per la prima volta dagli scienziati dell’IHU Mediterranee Infection di Marsiglia, lo scorso dicembre. L’Organizzazione Mondiale della Sanità è già stata avvertita del pericolo di questa nuova variante – battezzata con il nome B.1.640.2 – e sono in corso tutti gli studi e gli accertamenti per riuscire ad indentificare ed isolare il prima possibile tutti i contagiati.

Un nouveau variant COVID-19 à été détecté à l’IHU Méditerranée Infection issu de patients de Forcalquier. Il a été baptisé variant IHU et déposé sur GISAID sous le nom de B.1.640.2. pic.twitter.com/Rh3klIxy0w — IHU Méditerranée Infection (@IHU_Marseille) December 9, 2021

In Italia, nel frattempo, la variante Omicron continua a far tremare. Aumentano esponenzialmente i contagi, anche se la maggior parte degli infetti ha sintomi lievi o moderati, grazie alla sempre più serrata campagna vaccinale. La Liguria, attualmente, è l’unica regione che rischia la zona arancione, mentre aumenta il numero di regioni in zona gialla: oltre alla stessa Liguria, in questa fascia si trovano Lombardia, Lazio, Piemonte, Sicilia, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria e provincie autonome di Trento e Bolzano.

