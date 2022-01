Rigopiano: dopo 5 anni i parenti delle vittime chiedono ancora giustizia

Sono ormai passati cinque anni da quando una valanga travolse l’hotel resort di Rigopiano. Le 29 vittime saranno ricordate durante una fiaccolata e una messa, organizzate dal comitato vittime: “Noi lottiamo da cinque anni per dare giustizia ai nostri angeli e per far sì che mai più si ripeta quello che è successo a Rigopiano. Non si spengano i riflettori su questa tragedia”. Il processo penale in corso è a carico di venticinque imputati, a cui si aggiungono altre cinque persone coinvolte nel procedimento per depistaggio. La prescrizione, però, è sempre più vicina, come ricorda Gianluca Tanda, fratello di Marco – una delle vittime: “La speranza è che prima possibile si giunga almeno alla sentenza di primo grado, la prescrizione incombe”. La tragedia – avvenuta esattamente cinque anni fa, il 18 gennaio 2017 – vide coinvolte quaranta persone, fra cui quattro bambini, che rimasero bloccate dalla neve in un albergo di Rigopiano. Alle 17 una valanga sfondò definitivamente l’edificio, trascinandolo giù per ben dieci metri. Il mattino seguente, i soccorritori riuscirono a trarre in salvo soltanto undici superstiti. Per l’occasione, il comitato vittime ha ricordato in un nota i nomi di coloro che non ce l’hanno fatta.

Gli ospiti

Claudio Baldini e Sara Angelozzi, 40enni di Atri (Teramo); Luciano Caporale, 54enne, e la moglie Silvana Angelucci, 46enne di Castel Frentano (Chieti); Valentina Cicioni, 32enne di Monterotondo (Roma); Sebastiano di Carlo, 49enne, e la moglie Nadia Acconciamessa, 47enne; Domenico di Michelangelo, 41enne e la moglie Marina Serraiocco, 36enne di Osimo (Ancona); Piero Di Pietro, 53enne la moglie Rosa Barbara Nobilio, 51enne di Loreto Aprutino (Pescara); Stefano Feniello, 28enne di Valva (Campania); Marco Tanda, 25enne di Macerata, e la fidanzata Jessica Tinari, 24enne di Vasto (Chieti); Foresta Tobia, 60enne, e la moglie 50enne Bianca Iudicone di Montesilvano (Pescara); Marco Vagnarelli, 44enne, e la compagna Paola Tommasini, 46enne di Castignano (Ascoli).

Il personale della struttura

Il proprietario 53enne Roberto Del Rosso; Alessandro Giancaterino, 42enne del posto; Alessandro Riccetti, 33enne di Terni; Emanuele Bonifazi, 32enne di Pioraco (Macerata); Gabriele D’Angelo, 31enne di Penne (Pescara); Ilaria De Biase, 22enne di Chieti; Marinella Colangeli, 32enne di Farindola; Cecilia Martella e Linda Salzetta, 31enni del posto; Luana Biferi, 30enne di Bisenti (Teramo) e Dame Faye, 30enne.

