Sono passati quasi dieci anni dalla scomparsa di Agata Scuto da Acireale, in provincia di Catania, aveva 22 anni all’epoca dei fatti. All’improvviso la ragazza è sparita senza lasciare alcuna traccia, il suo cadavere però non è mai stato ritrovato. Di recente l’ex compagno della madre della vittima, Rosario Palermo, è stato arrestato per omicidio e occultamento di cadavere.

Dalle indagini è emerso che la 22enne aveva un ritardo, probabilmente era incinta ed è per questo motivo che il 60enne, ex compagno della madre, l’ha uccisa. Sembra che abbia ucciso la ragazza strangolandola dopodiché avrebbe bruciato il cadavere. In un’intervista concessa a Chi l’ha visto? la madre di Agata Scuto, Mariella, ha fatto sapere che dopo tutti questi anni continuava a sperare di rivedere un giorno la figlia. Da quando ha scoperto che è morta le è crollato il mondo addosso.

La donna ha continuato dicendo di essersi fidata di una persona che credeva fosse di famiglia, invece ha abusato di sua famiglia e li ha traditi. Per poi aggiungere: “Potevo sospettare che avevo un compagno omicida? Che avrebbe fatto una cosa del genere a mia figlia, lui che di figli ne ha 6? Io non ci credevo, ero molto infatuata. Ero convinta che fosse l’uomo della mia vita.”

Mariella ha poi confessato che l’ex compagno era una persona violenta, in più occasioni l’aveva picchiata e minacciata di morte. A quei tempi non disse nulla ai carabinieri perché sperava di ricevere amore da lui, con il tempo capì però che era crudele. La mamma di Agata Scuto ha poi raccontato che pochi giorni prima della sua scomparsa disse a Rosario Palermo che la figlia aveva un ritardo. Lei non credeva che avesse avuto rapporti intimi, aveva pensato ad un problema fisico. Dopo qualche giorno la figlia sparì nel nulla.