Zoo, mamma fa cadere figlia di 3 anni nella gabbia dell’orso: arrestata

L’assurda vicenda si è svolta lo scorso venerdì, 28 gennaio 2022 nello zoo di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan. Una giovane donna si era recata lì insieme alla figlia di tre anni, all’improvviso si è affacciata oltre la protezione di una gabbia e ha fatto cadere la piccola nel recinto di un orso bruno. La bimba ha rischiato di morire.

La situazione si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia ma il tempestivo intervento degli addetti ha salvato la vita alla bimba di soli tre anni. La piccola ha fatto un volo di cinque metri prima di finire dentro la gabbia dell’orso, l’impatto sul suolo le ha infatti causato alcune gravi ferite. Fortunatamente quando ha visto la piccola l’orso non ha reagito male, si è avvicinato a lei ma l’ha solo odorata per poi allontanarsi. Gli addetti con molta calma lo hanno richiamato e lui è tornato nella sua tana senza problemi.

La bimba in seguito alla caduta è stata subito soccorso dal personale medico, dopodiché è stata trasportata in ospedale. Tra le varie ferite riportate anche una commozione cerebrale, fortunatamente però è vigile e non è in pericolo di vita. Dopo ciò che è successo lo zoo di Tashkent ha deciso di pagare tutte le cure mediche della piccola. Ha anche dato a lei e al fratello l’accesso gratuito a vita allo zoo. La madre della bimba di tre anni è stata intanto arrestata con l’accusa di tentato omicidio. Non è ancora noto il motivo che l’abbia spinta a compiere un così assurdo gesto.

