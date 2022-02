Afghanistan, bimbo di 9 anni intrappolato nel pozzo: non ce l’ha fatta

Dramma nel villaggio di Shokak, in Afghanistan nella provincia di Zabul, un bimbo di soli nove anni ha perso la vita. Come? Da due giorni era caduto all’interno di un pozzo profondo 25 metri, rimanendo incastrato a dieci metri dalla superficie. Tutto il villaggio ha cercato di dare una mano ai soccorritori per far uscire dal pozzo il bambino, ma purtroppo non è servito.

Per due giorni i soccorritori hanno scavato e tentato di tutto per liberarlo, il bimbo di nove anni era molto spaventato ma sembrava stare bene, chiedeva di tanto in tanto cibo e acqua in attesa di essere tirato fuori. Nelle scorse ore le autorità avevano chiesto assistenza tecnica ma questa non è arrivata in tempo. Il consigliere anziano del ministero dell’Interno Anas Haqqani, tramite un tweet pubblicato sul suo account Twitter ha tristemente annunciato la morte della giovanissima vittima con queste parole: “Haidar ci ha lasciati per sempre“. Nel suo messaggio con grande dolore ha poi aggiunto che si tratta di un altro giorno di lutto e dolore per il loro Paese.

I soccorritori per due giorni hanno lavorato senza sosta per salvare il piccolo di nove anni e farlo ricongiungere con la sua famiglia, ma ogni tentativo e sforzo si è rivelato inutile. Il piccolo non ce l’ha fatta, l’intero villaggio Shokak è sconvolto per la sua prematura scomparsa.

