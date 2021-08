Afghanistan, donna bruciata viva dai talebani: “Non aveva cucinato bene”

Da giorni circola una drammatica notizia diffusa dai vari media britannici. Quale? Una donna sarebbe stata bruciata viva in Afghanistan dai talebani. Il motivo? Non erano rimasti soddisfatti da ciò che aveva cucinato per loro. Queste le parole pronunciate dall’attivista Najla Ayoubi a Sky: “Costringono le persone a cucinare per loro. Una donna è stata data alle fiamme perché non aveva cucinato bene per i combattenti talebani”.

Da qualche settimana Najla Ayoubi è riuscita a lasciare il Paese per raggiungere gli Stati Uniti. Da lì sta raccogliendo le testimonianze delle donne che si trovano ancora in Afghanistan. La donna ci ha tenuto a precisare che è ancora attiva la pratica di costringere le famiglie a dare in moglie ai combattenti le giovani di casa. In merito a ciò ha detto che non capisce come si possa credere alla promessa di lasciare lavorare e studiare le donne mentre si assiste a simili atrocità.

Afghanistan, sono tragiche le prospettive per la popolazione femminile

Tante sono le terribili notizie che stanno circolando in merito alle violenze dei talebani ai danni delle donne. Ad oggi le prospettive per la popolazione femminile dell’Afghanistan sono tragiche ed è per questo che le attiviste di tutto il mondo stanno cercando di sensibilizzare la comunità internazionale.

