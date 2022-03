Meteo, pioggia e neve in arrivo: svolta artica sull’Italia

Il meteo in Italia si appresta a vivere una svolta decisiva.

La settimana da poco iniziata vivrà due momenti principali.

Il ritorno dopo 111 giorni siccitosi di piogge al Nord e uno sbalzo termico eccezionale, con l’arrivo di aria fredda artica dalla Norvegia.

Su tutta la penisola sono previste per giovedì 31 marzo piogge con temperature in graduale calo.

Il primo giorno di Aprile vivrà un ingresso di aria gelida polare dalla Francia.

Si prospetta un ulteriore calo termico con nevicate che, nel weekend, potrebbero imbiancare il Centro-Nord fino fino a quote collinari.

Meteo: le ultime previsioni

Le ultime previsioni del meteo confermano quanto predetto negli ultimi giorni.

A partire da mercoledì 30 marzo la fredda aria norvegese scenderà gradualmente verso Danimarca, Germania, Francia per poi giungere in Italia.

Le piogge inizieranno nelle regioni centrali già da questa sera, per poi portarsi anche al Nord e parte del Sud.

Una svolta che molti aspettavano – visto che al Nord sono ben 111 giorni che non si registrano precipitazioni rilevanti – anche per lo sbalzo termico eccezionale.

In questi ultimi giorni, l’aria nordafricana, la sabbia del deserto, l’alta pressione e siccità avevano portato le temperature a raggiungere i 25 gradi all’ombra.

Con la discesa di aria artica i valori scenderanno sotto la media anche di 5-6 punti.

Le temperature potrebbero così scendere di 15-16 gradi in 4-5 giorni.

Le previsioni dei prossimi giorni

Tutto inizierà da mercoledì ma durerà almeno fino al weekend e oltre.

Con l’arrivo dell’aria fredda, i temporali potranno evolversi anche con delle grandinate.

Mercoledì si prevedono piogge sparse tra Piemonte e Lombardia, con rovesci anche abbondanti in Liguria, per poi peggiora rapidamente entro il pomeriggio anche sul resto delle regioni.Neve sulle Alpi dai 1300-1600m. Nelle regioni centrali molto nuvoloso o coperto sin dal mattino con piogge e rovesci, anche temporaleschi tra Sardegna e regioni tirreniche in estensione ma più attenuati anche al versante adriatico. Al Sud, qualche pioggia in transito al mattino tra Campania, Basilicata, Molise e Puglia, localmente anche a carattere di rovescio in attenuazione temporanea per il pomeriggio, peggiora di nuovo la notte da ovest. Maggiore variabilità su Sicilia, Calabria e Salento.

Giovedì si attendono piogge su tutte le regioni, con temperature in graduale calo.

Venerdì 1° Aprile aumenterà l’aria gelida dalla Francia, con un ulteriore calo termico.