I giorni più importanti di marzo

Il mese di marzo è sempre molto atteso per l’arrivo della primavera che getta alle spalle i rigori dell’inverno aprendo la strada al bel tempo e alle lunghe passeggiate all’aria aperta. Oltre a segnare l’inizio della bella stagione, marzo racchiude molte date legate a ricorrenze nazionali importanti come la giornata della donna e la festa del papà, in cui viene onorato San Giuseppe, il papà per eccellenza. Il 21 marzo in Italia è la giornata della legalità mentre a livello internazionale in questa data si celebra la lotta alle discriminazioni razziali, la poesia, le foreste e la giornata della sindrome di Down. Sabato 25 marzo è stato poi centrato il 6 del Superenalotto da 73,8 milioni di euro con una giocata online di soli 2 euro, quindi ora si può anche affermare che marzo è a tutti gli effetti un mese fortunato (qui info e risultati dell’estrazione vincente)

8 marzo: giornata della donna

Vogliamo iniziare la carrellata dei giorni più importanti di marzo proprio con la giornata internazionale della donna nata per ricordare sia le conquiste sociali ed economiche ottenute dalle donne sia le discriminazioni e le violenze di cui sono ancora vittime. La giornata della donna affonda le radici nel rogo di una fabbrica tessile di New York (1908) in cui morirono centinaia di operaie.

19 marzo: festa del papà e di San Giuseppe

La festa del papà, che coincide con la solennità religiosa di San Giuseppe, è una festa molto sentita in Italia tanto da aver dato origine ad una tradizione culinaria fatta di pietanze salate e dolci che variano da una regione all’altra. Il dolce che fa da comune denominatore tra le diverse regioni italiane è la pasta del bignè fritta o al forno e farcita con crema o marmellata: la zeppola.

21 marzo: una sola data per tante ricorrenze

Il 21 marzo segna l’inizio della Primavera ma non solo; infatti, in questa data cadono altre importanti ricorrenze come la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, la giornata della poesia, la giornata mondiale sulla sindrome di Down e in Italia la giornata della legalità. La giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale è nata nel 1967 e la data è legata al ricordo dell’atroce massacro di Sharpeville del 1960. La giornata della Poesia è stata istituita nel 1999 a Parigi dall’UNESCO e celebrata per la prima volta il 21 marzo del 2000. La giornata sulla sindrome di Down è stata istituita dopo la notte degli Oscar del 2011 prendendo come spunto la presenza dell’attore con sindrome di down James Martin, protagonista del corto “An Irish Goodbye”, premiato come miglior cortometraggio live action.

La giornata italiana della legalità

In Italia da oltre 30 anni ogni 21 marzo Libera celebra la giornata della memoria in ricordo delle vittime delle mafie, nata nel 1996 dalla sofferenza di una mamma che perse il figlio nella Strage di Capaci del 1992 e che non sentiva mai pronunciare il suo nome. Nella giornata della memoria dedicata alle vittime delle mafie vengono letti ad alta voce in città diverse tutti i nomi delle vittime in modo da farli rivivere nel ricordo collettivo.