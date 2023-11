Hai bisogno di nuovi cerchioni per le tue gomme invernali?

Passare dalle gomme estive a quelle invernali è comune per coloro che guidano in condizioni imprevedibili come neve e ghiaccio. Le gomme invernali sono progettate appositamente con profondità del battistrada, forma e costruzione della spalla unici per offrire prestazioni ottimali su strade ghiacciate e innevate.

Molti vantaggi delle gomme invernali derivano dalla costruzione e dal design stesso dello pneumatico, ma le dimensioni del cerchione possono anche migliorare le prestazioni invernali e risparmiarti denaro.

Con l’arrivo dell’inverno sono tantissimi gli automobilisti alla ricerca di cerchioni di seconda mano, così da poterli abbinare direttamente ad un set di pneumatici invernali. Sui siti specializzati è possibile trovare cerchi per tutte le marche, ricambi Nissan Italia, copri cerchioni BMW e tanto altro ancora.

Ma vale la pena investire in cerchioni invernali? La risposta breve è sì.

Dimensioni più piccole, grandi risparmi

Non è raro che un veicolo sia disponibile con almeno tre diverse dimensioni di cerchioni/pneumatici di serie.

Ad esempio, lo stesso modello di auto può essere dotato di cerchioni in acciaio da 15 pollici e pneumatici 195/65, o cerchioni in lega da 16 pollici e pneumatici 205/55, oppure cerchioni in lega da 17 pollici, a seconda delle versioni.

Sostituendo uno qualsiasi dei cerchioni in lega con i cerchioni in acciaio della versione base e le dimensioni dei pneumatici, otterrai una configurazione di dimensioni inferiori.

Molte persone tendono a pensare che una configurazione con pneumatici/cerchioni più grandi offra una migliore trazione e prestazioni per la guida invernale. Ma, in realtà, un pneumatico più stretto con un profilo più alto (ma con diametri complessivi equivalenti) combinato con un cerchione di diametro più piccolo affonda meglio nella neve.

Quando il peso dell’auto preme su una serie di aree di contatto più concentrate (più piccole), i pneumatici tagliano la neve in modo più preciso anziché creare condizioni instabili “spalando” la neve.

Questo tipo di scelta è spesso definito come “minus-sizing” (dimensioni inferiori).

Opta per la funzionalità

Quando valuti l’acquisto di cerchioni invernali dovresti pensare di più allo scopo che all’aspetto. I cerchioni invernali si sporcano, si bagnano e ghiacciano ripetutamente.

Risparmia denaro scegliendo la semplicità quando si tratta di cerchioni invernali. Non devono attirare l’attenzione, ma devono essere efficaci.

Inoltre, sostituendo i cerchioni invernali, proteggi i cerchioni di serie (o aftermarket) dagli elementi invernali dannosi e quindi prolunghi la vita dei cerchioni preservandone l’aspetto.

Conserva i nuovi cerchi insieme agli pneumatici invernali

La conservazione di cerchioni invernali dedicati non richiederà spazio extra se hai già previsto lo stoccaggio dei tuoi pneumatici invernali.

Inizialmente, potresti richiedere l’aiuto di un gommista per montare i pneumatici sui cerchioni invernali, ma successivamente sarai in grado di effettuare autonomamente il cambio stagionale.

Inoltre, i cerchioni invernali preserveranno l’aspetto dei tuoi cerchioni di serie, prolungandone la durata e proteggendo il loro valore.

Cerchioni in lega o in acciaio?

Quando si sceglie tra cerchioni in lega e in acciaio, ci sono considerazioni importanti da tenere a mente.

I cerchioni in lega sono noti per la loro leggerezza e design, il che li rende una scelta popolare per molti automobilisti. Tuttavia, durante l’inverno, i cerchioni in lega possono subire danni a causa del sale stradale e degli ostacoli nascosti sotto la neve.

Gli impatti su buche o oggetti duri possono deformare o danneggiare irreparabilmente i cerchioni in lega, rendendo il loro utilizzo invernale meno conveniente.

D’altra parte, i cerchioni in acciaio sono noti per la loro robustezza e resistenza agli urti, rendendoli una scelta ideale per le condizioni invernali.

Gli pneumatici montati su cerchioni in acciaio sono meno suscettibili ai danni da collisione con oggetti stradali o alle deformazioni causate da urti.

Inoltre, i cerchioni in acciaio sono generalmente meno costosi da sostituire rispetto a quelli in lega in caso di danni.

Pertanto, se la resistenza e la durabilità sono le tue priorità durante la guida invernale, i cerchioni in acciaio possono essere la scelta migliore.

Pneumatici da neve e catene

Avere un set di gomme da neve è fondamentale per migliorare la sicurezza e le prestazioni durante la guida invernale. Questi pneumatici sono progettati specificamente per affrontare temperature fredde, neve, ghiaccio e condizioni stradali scivolose.

Una delle principali ragioni per cui sono preferibili alle gomme estive è la composizione del battistrada e del gomma stessa. Le gomme invernali sono realizzate con una mescola di gomma che rimane più morbida e flessibile a basse temperature, garantendo una migliore aderenza sulla neve e sul ghiaccio.

Il battistrada è progettato con scanalature profonde e tasselli che migliorano la trazione e consentono una migliore evacuazione della neve e dell’acqua, riducendo il rischio di aquaplaning.

Questi pneumatici inoltre offrono una maggiore stabilità e maneggevolezza, essenziale in condizioni invernali.

Va notato che le gomme da neve e le catene da neve sono due soluzioni distinte per affrontare condizioni invernali difficili.

Mentre le catene da neve possono essere utili in situazioni estreme, come salite ripide o percorsi non trattati, le gomme da neve sono più versatili e adatte alla guida quotidiana in inverno.

Le catene possono danneggiare il manto stradale e ridurre notevolmente il comfort di guida su strade asfaltate, motivo per cui sono spesso obbligatorie solo in determinate situazioni.

Al contrario, le gomme da neve possono essere utilizzate su strade normali senza danneggiare la superficie stradale, garantendo una migliore trazione e controllo durante la maggior parte delle condizioni invernali.

Quindi, avere un set di gomme da neve è una scelta più pratica e versatile per la guida invernale rispetto alle catene.