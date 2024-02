Miss Monique special guest all’Amnesia Milano

Console di quelle importanti sabato 24 febbraio 2024 all’Amnesia Milano, grazie ai graditissimi ritorni di Miss Monique e Jo, Miss Monique ha suonato all’Amnesia durante il party di chiusura stagionale della scorsa stagione, Jo a Capodanno: la loro presenza all’Amnesia è il modo migliore per celebrare come si deve la Milano Fashion Week, in programma da martedì 20 a lunedì 26 febbraio 2024. Due date di quelle che fanno la differenza e nelle quali ci si deve saper trovare più che pronti: il modo migliore per Amnesia Milano di finire la programmazione del suo primo bimestre 2024, come sempre all’insegna della trasversalità.

La dj e producer ucraina Miss Monique sa farsi sempre riconoscere per il suo sound che spazia tra progressive house, trance e techno che l’ha portata a suonare in festival del calibro di Tomorrowland ed Electric Daisy Carnival e ad essere resident all’Hï Ibiza nella serata Future Rave, per tacere delle sue release per label quali Drumcode ed Armada. Miss Monique arriva all’Amnesia poco dopo l’uscita del suo nuovo singolo “Veleska” per la sua etichetta discografica Siona Records.

I set di Jo sanno sempre andare nella direzione giusta, con il raro dono dell’imprevedibilità; le sue selezioni sanno sempre disegnare inedite traiettorie sonore, come un film la cui trama sappia caratterizzarsi per una sorpresa dietro l’altra.

Ingresso Amnesia Milano sabato 24 febbraio 2024: early bird 20€+ddp, prima release 25€+ddp

www.amnesiamilano.com

foto credits Lukespleasantworld