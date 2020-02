Tale Of Us ospiti speciali al Fabrique

Dal 18 al 24 febbraio 2020 Milano è una volta di più al centro del mondo grazie a Milano Moda Donna. Una Fashion Week nelle quali sfilate si alternano a party esclusivi con i migliori dj del pianeta. Dj come i Tale Of Us, ospiti speciali venerdì 21 febbraio 2020 al Fabrique di Milano, per il secondo appuntamento annuale con gli eventi organizzati da Amnesia Milano, Loud-Contact e Sincronie, dopo quello in calendario venerdì 24 gennaio con Loco Dice e quelli dello scorso autunno con Solomun, Peggy Gou e Seth Troxler.

Autentici innovatori, reinventori della techno, i Tale Of Us hanno saputo dare una nuova dimensione alla musica elettronica, grazie anche e soprattutto al loro brand Afterlife, che dà il nome ai loro party (la scorsa estate tutti i giovedì all’Hï Ibiza) e alla loro etichetta discografica, per la quale hanno appena firmato il remix della traccia “Hold Me To The Light” di Kas:st. Circoscrivere il know-how dei Tale Of Us all’elettronica sarebbe comunque riduttivo, come dimostra il loro album “Endless”, uscito nel 2017 su Deutsche Grammophon, una delle più importanti etichette discografiche mondiali di musica classica. I brani “Endless” sono stati giudicati un mix riuscitissimo tra new age e new classic. Decisamente non da tutti e non per tutti.

Venerdì 21 febbraio i Tale Of Us sono affiancati da Wurtz, per la prima volta in console al Fabrique. Il suo suono è in costante evoluzione, proteso alla ricerca del punto di equilibrio tra sonorità melodiche e atmosfere più dark. La dimostrazione più palese? Il suo edit di “Jenny Of Oldstone” di Florence + The Machine, canzone che fa parte della colonna sonora dell’ultima serie televisiva Il Trono di Spade.

Foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo