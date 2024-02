JETSET: un Boeing in Brasile diventa una discoteca

JETSET è qualcosa di autenticamente rivoluzionario: un Boeing 727-200 che questa estate diventerà una discoteca all’interno del Surreal Park, situato a Camboriù, nello Stato di Santa Catarina, in Brasile.

Un progetto unico nel suo genere: attualmente l’aereo è in fase di smontaggio all’aeroporto di Curitiba dove sarà sottoposto ad un restauro, ad un processo di cromatura e tutto quanto sarà necessario per adattarlo alla sua nuova destinazione d’uso. Si tratta di un Boeing che poteva trasportare sino a 189 passeggeri, lungo 46,68 metri e capace di raggiungere una velocità massima di 1.014 chilometri all’ora.

Tanti i fattori che entrano in gioco: in primis il suo trasporto su strada da Curitiba a Camboriú, che sarà possibile grazie ad un’autorizzazione speciale, così come al progetto di implementazione sta lavorando lo studio di architettura 8B. Una volta ultimato, il Boeing sarà ubicato in Surreal Park con un ponte, una pista di decollo, un bar, con le ali che offriranno un punto di osservazione elevato per l’intero parco, con un sistema di illuminazione sarà qualcosa di davvero particolare. In poche parole in Brasile sta nascendo qualcosa di unico.

A Surreal Park il Boeing 727-200 proporrà autentici viaggi musicali, con la sua velocità che si musica in BPM: il capitano di questo viaggio sarà Renato Ratier con le sue idee innovative. Il primo imbarco avverrà nell’estate del 2024 e si tratterà di un’esperienza che farà davvero la differenza rispetto a tutto il resto.

Tutti gli aggiornamenti sul profilo Instagram di Surreal Park