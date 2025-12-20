Alicante allnightlong: Christmas Tradition all’Amnesia

C’è una notte, a Milano, che non è come mai come tutte le altre. È la notte nella quale il 25 dicembre non finisce con il pranzo in famiglia o il film sul divano, ma continua, si accende e si trasforma. Da anni, ogni Natale Amnesia Milano apre le porte e diventa casa, tempio e rifugio per chi il Natale lo vive anche attraverso la musica. Sarà così anche quest’anno, sarà così anche il prossimo giovedì 25 dicembre, quando all’Amnesia tornerà Our Christmas Tradition: Ilario Alicante allnightlong.

Quest’anno, questa tradizione torna ancora più forte. Perché le consuetudini contano davvero quando resistono al tempo, soprattutto quando sanno trovare nuova luce; Amnesia Milano si presenta in questa notte natalizia dopo essere stata completamente rinnovata: più attuale, più consapevole, più intensa, un club che cambia per restare fedele a quello che è, un riferimento.

Tutto questo non sarebbe possibile se da sempre la colonna sonora non fosse affidata – dal primo all’ultimo disco – a Ilario Alicante, anch’egli pronto a salutare un 2025 che lo ha confermato uno dei dj italiani più richiesti ed apprezzati al mondo. rivelatosi nel 2008 alla community mondiale dell’elettronica con il brano “Vacaciones En Chile”, vincitore dei DJ Awards di Ibiza come miglior artista techno, Alicante è entrato prestissimo nell’universo Cocoon di Sven Väth, arrivando poi a suonare nei migliori club e festival di tutto il mondo quali Creamfields, elrow, Monegros e Zamna Tulum, giusto per citarne alcuni.

Il set allnightlong di Ilario Alicante all’Amnesia Milano è sempre qualcosa di unico, un rito collettivo, una promessa a sè stessi e agli altri che si rinnova di anno in anno.

