Arredamento & Giardino online: +72% nelle intenzioni d’acquisto. Gli italiani non temono più di comprare un divano senza toccarlo

Chiavenna, maggio 2026 – L’acquisto di mobili online, un tempo percepito come rischioso, è oggi una scelta sempre più abituale per gli italiani. Secondo il report annuale di Idealo, portale internazionale specializzato nel confronto prezzi, nel 2025 la categoria Arredamento & Giardino ha fatto segnare un incremento del +72% nelle intenzioni di acquisto online, affermandosi tra i comparti più dinamici dell’e‑commerce italiano. Solo la categoria Mangiare & Bere mostra una crescita superiore (+95%), mentre Prodotti per animali (+58%) e Giocattoli & Gaming (+56%) seguono a distanza.

A leggere questi numeri è Dmora, piattaforma italiana di arredamento online con oltre 100.000 clienti in 12 mercati europei, un osservatorio privilegiato su come stia cambiando il rapporto degli italiani con l’acquisto di arredi in rete.

Sono 35,2 milioni gli italiani che acquistano online oggi, con un aumento di 1,5 milioni rispetto all’anno precedente e di oltre 11 milioni rispetto al 2020, secondo l’indagine Netcomm NetRetail 2025, che conferma la consolidata abitudine di comprare online, principalmente da smartphone. Si tratta di una base di utenti che si è allargata trasversalmente per età e provenienza geografica, e che si comporta in modo sempre più maturo anche nelle categorie considerate “difficili” da acquistare online come l’arredamento.

Prima di completare un acquisto online, gli italiani consultano in media più touchpoint: motori di ricerca, recensioni e comparatori di prezzo sono tra i canali più utilizzati per informarsi e confrontare le offerte.

I dati di mercato rispecchiano la situazione reale delle aziende italiane, come Dmora. Guardando ai suoi dati proprietari, la piattaforma ha registrato una crescita di fatturato sostenuta negli ultimi sei anni, con una fase di forte accelerazione tra il 2020 e il 2023 e aumenti annui compresi tra il 27% e il 75%.

L’ultimo anno ha poi segnato una fase di consolidamento, in linea con l’intero mercato digitale italiano, che dall’esplosione iniziale è passato a una fase di maturità: meno crescita esplosiva, più attenzione alla qualità della crescita.

Sul fronte della soddisfazione clienti, Dmora conta 1.789 recensioni su Trustpilot con una media di 4,1 su 5 e oltre il 78% di valutazioni positive o molto positive (4 o 5 stelle), un livello elevato per il segmento arredamento online in Italia.

“Quello che i dati di mercato fotografano da fuori, noi lo vediamo ogni giorno attraverso i nostri ordini. Il cliente che arriva sulla nostra piattaforma non ha più paura di comprare un divano o un tavolo da giardino online. Sa cosa vuole, ha già confrontato prezzi e recensioni e si aspetta un’esperienza all’altezza: schede prodotto complete, tempi di consegna certi, assistenza reale. La crescita del settore dimostra la fiducia che i consumatori ci stanno accordando, e che ogni giorno ci impegniamo a guadagnarci di nuovo”, commenta Claudia Russo, CEO di Dmora.

Il 2026 è un anno di consolidamento per l’arredamento online: il canale digitale ha raggiunto una maturità che consente di vendere non solo mobili, ma soluzioni complete per ambienti domestici e professionali.

Per Dmora, la risposta a questa maturità del mercato passa da una selezione accurata del catalogo, da una logistica affidabile e da un’esperienza d’acquisto progettata per abbattere l’incertezza, ancora oggi uno dei principali ostacoli psicologici davanti a un acquisto importante fatto interamente online.

In quest’ottica, assumono un ruolo chiave la qualità delle informazioni di prodotto, la gestione proattiva del post‑vendita e politiche di reso trasparenti.

Con la pianificata espansione negli Stati Uniti, attraverso una selezione di prodotti Made in Italy, la piattaforma porta questo modello oltre i confini europei, con l’obiettivo di valorizzare il design italiano su nuovi mercati.

Contenuto scritto in collaborazione con Dmora

Dmora è una piattaforma italiana di arredamento e design online, presente in 12 mercati europei con oltre 100.000 clienti serviti. Fondata nel 2019, offre una selezione curata di mobili, complementi d’arredo e prodotti per il giardino, con un modello omnicanale che combina esperienza digitale avanzata e servizio clienti di qualità.