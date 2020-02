Milano Fashion Jungle torna con Damian Lazarus

Milano Fashion Jungle atto quinto. Sabato 22 febbraio 2020 torna uno dei party più attesi della Fashion Week di Milano, grazie a scenografie ed allestimenti avveniristici e alla musica elettronica di dj e producer di sicuro riferimento e affidamento. Sabato 22 febbraio in console al Gate di Milano Damian Lazarus, Ali & Bettina e Jay Medvedeva.

Mayan Jungle è il tema prescelto per la serata di sabato 22 febbraio 2020. Un omaggio ad una civiltà evolutissima, spesso e volentieri in grado di sconfinare nell’avanguardia, basti pensare al loro infinito repertorio architettonico alle loro sculture e alle loro opere policrome: atmosfere che per una notte rivivranno grazie a Milano Fashion Jungle.

Per una one-night come Mayan Jungle non poteva esserci special guest più adatto di Damian Lazarus, che proprio pochi giorni fa ha festeggiato nella giungla di Tulum un’edizione speciale del suo party Day Zero, un nuovo capitolo di un’avventura che a settembre si è svolta a Masada, in Israele. Damian Lazarus è sempre in missione per conto della musica, sempre attivissimo anche per quanto riguarda le produzioni musicali: venerdì 24 esce infatti la sua nuova compilation SPIRITS III per l’etichetta discografica Crosstown Rebels, una selezione di tracce underground destinate a diventare grandi classici nelle dancefloor di tutto il mondo.

Sabato 22, insieme a Damian Lazarus, Milano Fashion Jungle ospita Ali + Bettina e Jay Medvedeva. I set di Ali + Bettina sono da anni protagonisti durante i più importanti eventi fashion sia europei che americani, una presenza apprezzata anche durante le Miami Music Week; la siberiana Jay Medvedeva arriva a Milano dopo un gennaio scintillante, che l’ha vista in console al fabric di Londra e – sempre a Londra – all’hotel The Mandrake per il party di Project Aikido, progetto dedicato allo sviluppo delle arti e delle musiche africane.