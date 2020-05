App di dating e isolamento: gli errori da non commettere su Tinder

Gli italiani stanno attraversando un momento a dir poco particolare, con una serie di ripercussioni sulla vita di tutti i giorni mai affrontate prima d’ora. L’emergenza sanitaria ha infatti obbligato le famiglie a restare confinate fra le quattro mura domestiche, con una serie di conseguenze e di effetti a catena.

Lo shopping è diventato esclusivamente digitale, la spesa alimentare la si fa sul web e non più al supermercato, e hobby come i videogiochi e lo streaming video hanno definitivamente conquistato uno spazio vitale lungo la giornata. Persino le questioni di cuore oggi si sviluppano sul web: in attesa di potersi incontrare, molte persone vanno a caccia di nuove conquiste usando app come Tinder.

Tinder: è boom in tempi di quarantena

Troppo facile il gioco di parole sull’amore digitale ai tempi della quarantena, ma è effettivamente ciò che sta accadendo. Nonostante un successo planetario già messo in cantiere, Tinder ha visto una vera e propria impennata di numeri durante questi mesi di reclusione forzata. È anche curioso, considerando che questa app nasce con uno scopo specifico: chattare sì, ma fino ad un certo punto, perché l’incontro dal vivo è un obiettivo da conseguire il prima possibile, dopo qualche giorno (se non addirittura in giornata).

Eppure, nonostante l’impossibilità di incontrarsi, evidentemente gli italiani hanno deciso di portarsi avanti, coltivando oggi quelle conoscenze digitali destinate poi a diventare “reali” un domani. Non lo dicono le sensazioni e le teorie ma i numeri: Tinder ha infatti collezionato dati pazzeschi, con un picco di 3 miliardi di hit nel weekend della prima settimana di aprile. Inoltre, la famosa app di incontri ha raggiunto una crescita del +20% da febbraio, che in Italia è arrivata addirittura al +29%.

Tinder e gli errori che è meglio evitare

Tinder è molto diffusa, ma non per questo va sottovalutata, perché si tratta di un’applicazione che richiede un certo studio e una serie di attenzioni. Online, per chi lo desideri, si possono scoprire i migliori consigli su come usare Tinder leggendo una delle guide online specializzate sull’argomento.

Gli errori che si possono commettere sono infatti diversi, e qui ne vedremo alcuni tra i più comuni. Intanto non bisogna mai chattare tanto per farlo, perché lo scopo non è accumulare contatti ma trovare un partner, senza troppe perdite di tempo. Inoltre, è meglio prendere l’iniziativa, perché questo non è un social dove si va tanto per il sottile. Un altro errore da non commettere è quello di partire dal presupposto di trovare l’anima gemella, perché Tinder non nasce per questo scopo, sebbene sia comunque possibile riuscirci. Essere troppo seri e avere un approccio rigido è un altro sbaglio che in tanti commettono: mancando l’approccio visivo e fisico, la simpatia e lo humor diventano due risorse essenziali in chat.