Testaccio, ragazza di vent’anni violentata in pieno giorno: arrestato 50enne

La terribile vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, martedì 21 luglio 2020 a Roma, nel quartiere Testaccio. Intorno alle 16.30 una giovane ragazza di soli 20 anni all’uscita di un supermercato è stata pedinata da un uomo di 50 anni che l’ha spinta in un vicolo deserto con la chiara intenzione di abusare sessualmente di lei. L’uomo ha minacciato la ragazza e l’ha costretta a praticargli un rapporto orale. Voleva poi continuare ad abusare di lei ma la 20enne è riuscita a scappare in strada per chiedere aiuto.

Dopo l’accaduto l’uomo ha provato a darsi alla fuga, immediato è stato però l’intervento della polizia sul luogo della vicenda avvenuta ieri pomeriggio nel quartiere Testataccio di Roma. In poco tempo i poliziotti hanno individuato il 50enne, già noto alle forze dell’ordine, e lo hanno subito bloccato. L’uomo è stato arrestato dai poliziotti con la grave accusa di violenza sessuale, dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Regina Coeli. Per la giovane 20enne è stato un vero e proprio incubo, non appena è stata soccorsa era terrorizzata e in lacrime. Terribile è stata l’esperienza che è stata costretta a vivere, fortunatamente è però riuscita a scappare prima che l’uomo abusasse ancora di lei.