Sito web aziendale: perché è fondamentale e come ottimizzarlo per l’export

Oggi sono molte le aziende che hanno capito il valore della propria presenza sul web, per una questione di mercato e di crescita del fatturato e per sfruttare occasioni come quelle date dall’export. Al contempo, però, ci sono ancora diverse imprese tricolori che faticano a compiere questo passo, un po’ per diffidenza verso le novità digitali, un po’ per mancanza di competenze.

Perché è importante avere un sito web aziendale

Un sito web rappresenta in primo luogo una vetrina all’avanguardia dei servizi che l’azienda offre. Consente dunque agli utenti di consultare tutte le informazioni più importanti, la lista dei servizi e anche il tariffario, così da poterli convertire da potenziali clienti a clienti.

Inoltre, grazie ad un sito web l’azienda può ottenere visibilità tramite il posizionamento organico, e qui basta fare l’esempio di un e-commerce: oltre alle schede prodotto, l’inserimento di contenuti nella sezione blog può attirare traffico e dunque potenziali conversioni in acquisto.

È chiaro, poi, che la rete permette di abbattere le distanze fisiche: in altri termini, il negozio è accessibile 24 ore su 24, anche da chi naviga da paesi esteri. Di conseguenza, si ha la possibilità di internazionalizzarsi con una spesa minima, e di poter sfruttare il cavallo vincente dell’export. Prima di approfondire questo discorso, è bene sottolineare un ulteriore vantaggio del portale vetrina: fa bene al brand dell’azienda, in quanto ne definisce l’immagine e la mission agli occhi dei clienti. In sintesi, aiuta questi ultimi ad affezionarsi e a fidarsi di un’entità che smette di essere soltanto un nome.

Siti web ed e-commerce: l’importanza per l’export

Un sito web o un e-commerce possono diventare uno strumento essenziale per allargare i confini dei propri mercati di riferimento, a patto di seguire alcune regole. Per prima cosa, occhio alla qualità delle traduzioni, perché un utente straniero si accorge immediatamente di questo fattore. Ecco perché si consiglia di rivolgersi ad un servizio professionale come Global Voices, ad esempio, specializzato in traduzioni per i siti web. In questo modo si ottiene una traduzione perfetta e soprattutto in grado di adattare i contenuti ad una determinata lingua e cultura.

Inoltre, si suggerisce di far sviluppare il proprio ecommerce da una web agency specializzata e che conosca anche il mercato di riferimento, per via delle diverse funzioni tecniche necessarie per il suo corretto funzionamento. Ed è importante curare anche la sezione del blog, affidandosi allo storytelling, per poter raccontare i prodotti e per poterli promuovere colpendo anche il lato emozionale. Da considerare il problema delle misure, che vanno convertite in base al mercato che si vuole colpire, come nel caso delle scarpe e degli abiti.

Infine, per quanto riguarda la Seo, ovvero il posizionamento sui motori di ricerca, è bene prestare attenzione allo studio delle parole chiave, che possono cambiare radicalmente da paese a paese. Anche da questo punto di vista, è meglio rivolgersi ad un esperto.