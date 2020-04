Cucina, yoga, business e lingue: i corsi si spostano online, come e cosa studiare sul web

Il momento che stiamo attraversando è unico nel suo genere, ha portato con sé diverse modifiche sostanziali che ha cambiato nettamente la quotidianità di ogni persona e famiglia.

Nonostante le difficoltà del caso, ci sono anche delle notizie positive, legate all’accelerazione e all’accrescimento dell’evoluzione digitale. Data la necessità di restare a casa, lavoratori, studenti, aziende e università hanno optato per lo smart learning e per il lavoro agile, “scoprendo” così una delle opportunità più interessanti del nuovo millennio.

Oggi dunque il web offre una moltitudine di corsi online (e non parliamo solo di corsi universitari telematici o altre materie simili). Sono diverse dunque le piattaforme specializzate nelle lezioni a distanza, capaci di andare incontro ad ogni possibile esigenza di apprendimento in remoto. Vediamo qualche esempio.

La cucina

Imparare a cucinare seguendo le lezioni su Internet? Ci pensa La Cucina Italiana, uno dei magazine più famosi del settore, che ha aperto i propri corsi online ad iscrizione gratuita, della durata di tre mesi. Chi ha la passione della gastronomia, e chi vorrebbe approfittare del lockdown per imparare a cucinare, può dunque sfruttare un’occasione più che mai ghiotta. Ora che si ha del tempo libero in più è dunque il momento di sbizzarrirsi tra i fornelli e cercare di migliorare i propri cavalli di battaglia tra primi e secondi piatti.

Lezioni di yoga e fitness

In questo momento di sedentarietà forzata, il rischio di prendere qualche chilo di troppo è concreto, ma è comunque possibile mantenersi in forma, ancora una volta grazie alle lezioni su Internet. Yoga e fitness sono due ottime soluzioni, perché migliorano lo stato psicofisico di chi le pratica, e perché sono comode da fare a casa, seguendo appunto le apposite lezioni telematiche.

Le opzioni di certo non mancano, perché sul web si trovano moltissimi esperti che hanno deciso di avviare dei veri e propri corsi online dal vivo o registrati. Stesso discorso per le maggiori influencer del settore, che spopolano sui social grazie alle dirette di fitness.

Insomma quale modo migliore di un po’ di sano yoga per distendere l’animo e allenare i muscoli?

Il caso del MoMa

Il MoMa conquista anche il web con il suo stile. Da oggi consente a tutti gli appassionati di visitare in modalità telematica le sue opere e le sue gallerie. Non solo, perché chi ama l’arte ha la possibilità di frequentare anche i corsi tenuti dagli esperti del noto museo americano, che attualmente si trovano sulla piattaforma di e-learning Coursera.

Alcuni esempi? Ci sono corsi che spiegano cos’è l’arte contemporanea e quali sono le sue origini, e altri che invece si focalizzano sulla fotografia, sul design, sulla moda, sulla pittura e sull’arte in generale. In sintesi, ci sono tantissime opzioni utili per soddisfare la voglia di creatività di chi ama e vuole conoscere più a fondo questi settori.

I corsi di lingue straniere

Non solo arte, sport e cucina, perché oggi è possibile imparare le lingue comodamente dallo smartphone o dal pc. Imparare o migliorare il proprio inglese non è poi così difficile, visto che esistono alcune piattaforme specializzate nelle lingue straniere, come ad esempio Babbel, che grazie a diversi esercizi di inglese permettono di raggiungere ottimi risultati.

Questa soluzione si presta dunque sia a chi vuole apprendere per la prima volta le basi di una nuova lingua, sia a chi vuole potenziare un idioma e acquisire maggiore sicurezza. Conoscere una lingua straniere è un punto di forza sia per la mente, che per la propria carriera, visto che rappresenta un’ottima skill per tantissime posizioni lavorative.

Dalle università alla Pixar

Da tempo alcune delle università più famose al mondo si sono aperte all’e-learning, come nel caso del MIT e della Harvard University, insieme alla Berkeley. Oggi è possibile frequentare alcuni di questi corsi direttamente online, naturalmente prerequisito essenziale è conoscere la lingua inglese, discorso che si collega al paragrafo precedente.

Per chiudere una piccola curiosità sulla Pixar: anche lo studio di animazione ha deciso di aprire un corso online, stavolta incentrato su vari argomenti, dall’animazione fino allo storytelling, e ovviamente ad accesso gratuito. Come dimostrato già in passato, come nel caso delle costruzioni Lego, i modi per apprendere sono tanti e gli argomenti utili sono sempre diversi. Oggi più che mai le opportunità per imparare sono davvero numerose in questo periodo.