South Park: The Pandemic Special

South Park VS Covid-19: la pandemia raccontata con lo sguardo più cinico e satirico della tv in uno speciale di un’ora. Giovedì 1° ottobre 2020 in versione sottotitolata e giovedì 8 ottobre nella versione doppiata alle 23.00 su COMEDY CENTRAL (canale Sky 128), disponibile anche in streaming su NOW TV.

Finalmente sono tornati. Questa volta con la mascherina e il disinfettante per le mani. I personaggi del cartoon creato da Trey Parker e Matt Stone, di certo il più sfrontato della tv, sono pronti a scatenarsi: chi verrà preso per i fondelli questa volta? THE PANDEMIC SPECIAL, lo speciale di un’ora andrà in onda su Comedy Central (canale Sky 128 e in streaming su NOW TV) in prima tv assoluta e a 24 ore dalla première americana giovedì 1° ottobre alle 23.00 in versione sottotitolata e giovedì 8 ottobre nella versione doppiata, sempre alle 23.00, per raccontare, con gli occhi sfacciati di South Park, il mondo in tempo di pandemia.

Ad animare lo speciale ci sarà Randy, il papà di Stan, chiamato a confrontarsi con la diffusione a macchia d’olio del Covid-19. Nel frattempo, gli studenti saranno alle prese con il ritorno a scuola tra plexiglass intorno ai banchi, mascherine à gogo, gel igienizzante e distanziamento sociale. Non mancheranno nuovi personaggi come l’insegnante-detective Harris ed Eric Cartman: colui che si ribella a qualsiasi misura di sicurezza. In attesa dell’arrivo in prima tv assoluta della 24esima stagione di South Park – la serie iconica di Comedy Central che, in Italia, vedrà anche il lancio di una collezione dedicata realizzata da Octopus – in questo speciale inedito se ne vedranno davvero delle belle.