Addio a Gigi Proietti: è morto nel giorno del suo 80esimo compleanno

Grave lutto nel mondo del cinema e della televisione, Gigi Proietti è morto nella notte del 2 novembre 2020, giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni. Da qualche giorno il noto e stimatissimo attore era ricoverato in una clinica di Roma per alcuni aggiornamenti. A causa di uno scompenso cardiaco però le sue condizioni si erano aggravate nella giornata di ieri.

Al fianco dell’amato attore in clinica c’era la sua famiglia, la compagna Sagitta Alter e le figlie Carlotta e Susanna. A rendere nota la triste notizia della scomparsa di Gigi Proietti è stata proprio la sua famiglia con queste parole: “Nelle prime ore del mattino è venuta a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie”. All’inizio non era trapelato alcun dettaglio in merito alle sue condizioni di salute, i suoi familiari avevano infatti preferito mantenere il più stretto riserbo.

Gigi Proietti è morto all’età di 80 anni, in passato aveva già avuto problemi cardiaci

Non era la prima volta che Gigi Proietti faceva i conti con problemi cardiaci. Nel 2010 era stato ricoverato a Roma a causa di una tachicardia. Le sue condizioni si erano rivelate alquanto gravi, ma fece di tutto per superare i suoi problemi di salute. In quell’occasione era riuscito a tornare alla sua vita normale, era tornato anche a recitare. In televisione la sua ultima apparizione risale al 2019, a Meraviglie su Rai Uno. Proietti nella sua lunga ed importante carriera non è stato solo un attore di cinema, teatro e televisione, ha infatti vestito anche i panni di regista, doppiatore, cabarettista, conduttore televisivo e altro ancora.