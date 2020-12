Basiglio, 24enne deruba anziana di 83 anni: lei lo fa arrestare

È successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 dicembre 2020 a Basiglio, comune della città di Milano. Un ragazzo di 24 anni all’interno del centro commerciale di Rozzano si è avvicinato ad un’anziana donna con l’intento di rubarle le chiavi di casa. Il suo scopo era quello di entrare a casa sua per rubarle oggetti di valore. Dopo qualche chiacchiera e qualche mossa è riuscito a prenderle le chiavi, lei all’inizio non si era accorta di niente.

Quando l’anziana donna di 83 anni si è accorta di non avere più le chiavi ha capito subito che a derubarla era stato quel ragazzo che l’aveva fermata poco prima al centro commerciale. La donna ha subito chiamato le forze dell’ordine, agli agenti ha fornito l’indirizzo di casa sua e una dettagliata descrizione del 24enne. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri a casa dell’anziana, un appartamento situato a Basiglio. Giunti sul posto hanno beccato il giovane che cercava di darsi alla fuga dopo essere stato all’interno dell’abitazione della donna per rubarle alcuni oggetti personali.

Dopo averlo bloccato i carabinieri lo hanno perquisito. Il ragazzo aveva addosso gioielli e altri oggetti di valore che appartenevano all’83enne. Il 24enne è stato quindi arrestato per il reato di furto in abitazione. Dopo l’arresto è stato condotto in carcere.